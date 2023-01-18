Apple, 2. nesil HomePod modelini tanıttı

Apple son günlerde üst üste sürprizler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dün M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini duyuran şirket, sonrasında ise bu çiplerden gücünü alan 14 ile 16 inç yeni MacBook Pro modellerini tanıttı. Ardından da yeni Mac mini piyasaya sürüldü. Bugün ise ABD merkezli şirket, güçlü özelliklere sahip olan 2. nesil HomePod modelini duyurdu.

1. nesil HomePod cihazı, 2021 yılının mart ayında piyasaya çıkmıştı. Bugün ise halefi olan model Apple tarafından tanıtıldı. Ortamın akustik düzeyine göre sesi otomatik bir şekilde optimize eden sensörler barındıran cihaz, hem önceki nesillere hem de rakiplerine göre daha sürükleyici bir ses deneyimi vaat ediyor.

2. nesil HomePod özellikleri

Yeni HomePod cihazı, ilk nesil ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Gece yarısı siyahı ve beyaz renk seçenekleriyle tasarlanan ürün, akustik olarak şeffaf, dikişsiz file kumaş ve kenardan kenara parlayan arkadan aydınlatmalı dokunmatik yüzey içeriyor. Beyaz tasarımlı seçenek her ortama rahatlıkla ayak uydurabilen bir görünüm içerirken; siyah sürüm ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş file kumaştan üretiliyor.

Son derece güçlü bir akustik teknolojisi sunan 2. nesil HomePod cihazı, derin bas ve etkileyici tiz detaylarıyla kullanıcılara kaliteli bir ses deneyimi vaat ediyor. Özel olarak geliştirilen yüksek gezinimli woofer, yerleşik bass-EQ mikrofon, diyaframı 20 mm hareket ettiren motor ve taban çevresinde beşli tweeter dizilimi bir araya getiriliyor. S7 çip ile güçlendirilen cihaz, aynın zamanda oda algılama teknolojisi de barındırıyor. Bu sayede duvara dayalı ya da serbest bir şekilde konumlandırılmış sesin yakınlardaki yüzeylerden nasıl yankılandığı rahatlıkla tespit ediliyor. Bununla birlikte cihaz, sesi gerçek zamanlı bir şekilde yayarak kullanıcı konforunu üst noktalara çıkarıyor.

Mekanın akustiğini algılama ve frekansları optimize etmek için Apple tarafından özel olarak geliştirilen S7 çipi, aynı zamanda HomePod’a dokunmak zorunda kalmadan 6 farklı kişiden gelen sesli komutlarla etkinleştirilebilen Siri desteğine ev sahipliği yapıyor.

2. nesil HomePod modeli, kullanıcıların akıllı telefonlarına uyarı göndermek için duman ve karbon monoksit alarmlarını algılama yeteneğine sahip. Yerleşik sensörler ile sıcaklık ve nem seviyelerini de kolay bir şekilde tespit eden cihaz, aynı zamanda birden fazla hoparlörle daha üst düzey bir deneyime kapı aralıyor. Birden fazla HomePod ya da HomePod mini hoparlörünü rahatlıkla eşleştirerek ses seviyesini maksimuma ulaştırmanız mümkün oluyor. AirPlay aracılığıyla kullanıcılar sesi çoğaltabiliyor. ‘Hey Siri’ komutuyla ya da cihazın üst kısmına basılı tutarak aynı sesi birden fazla cihazda çalabiliyorsunuz.

2. nesil HomePod fiyatı

2. nesil HomePod’un fiyatı belli oldu. Cihaz, 299 dolar karşılığında belirli ülkelerde ön siparişe açılmış durumda. Apple imzalı hoparlör cihazının 3 Şubat’tan itibaren ABD, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere, ABD ve 11 farklı ülkede daha satışa çıkacağı belirtiliyor. Fakat bu ülkeler arasında şimdilik maalesef Türkiye yer almıyor.