Oppo Find X7 serisi 5.5G destekli ilk telefon oldu

5G bağlantı teknolojisi dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de henüz test aşamasında olan bu bağlantı ağı, yerini daha gelişmiş bir sürümüne bırakmaya hazırlanıyor. 6G’den önce China Mobile, mobil bağlantı kalitesinde büyük bir sıçrama vaat eden 5.5G ya da 5GA olarak da anılan 5G-Advanced için ticari bir lansman gerçekleştirdi.

Bununla birlikte yeni bağlantı teknolojisine öncü olacak cihaz için Oppo Find X7 serisi işaret edildi. Oppo’nun performans canavarı ailesinin, 5.5G destekli ilk telefon unvanına sahip olacağı duyuruldu. Serinin standart modeliyle birlikte Find X7 Ultra cihazının da bu ayrıcalıktan yararlanacağı belirtildi.

Oppo Find X7, Çin’de 5.5G bağlantısı sunuyor

Oppo Ürün Direktörü Pete Lau’nun sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre Find X7 ve X7 Ultra modelleri 5.5G teknolojisine uyumlu bir şekilde çalışacak. Lau’nun yayınladığı ekran görüntüsünde Find X7 Ultra’nın durum çubuğunda 5GA sembolünün yer alması dikkatlerden kaçmadı. Lau paylaşımında şu ifadeye yer verdi: “Bir şey fark ettiniz mi?”

Serinin her iki modeli de farklı işlemcilere sahip olmalarına rağmen 5.5G’den yararlanma imkanı elde edecek. Bilindiği üzere serinin standart modelinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 çipi yer alırken, Ultra seçeneğinde ise Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti bulunuyor.

Oppo Find X7 serisi 5.5G destekli ilk telefon olarak karşımıza çıkarken, China Mobile’ın hedeflerinin ise bundan daha fazlası olduğu aktarılıyor. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar en az 20 cihazın 5.5G ile uyumlu olacağını bildirdi. Öte yandan 5.5G’nin sene sonuna dek 300 farklı şehirde kullanıma sunulacağı, ilk 100 şehir arasında birçok metropolün de yer alacağı ifade edildi.

Peki ya 5.5G ne işe yarayacak? China Mobile tarafından aktarılan bilgilere göre bu yeni bağlantı teknolojisi, 5G’ye göre yüzde 300’e kadar daha yüksek hız, 10 Gbps download ve 1 Gbps upload hızı elde etmeyi vadediyor.

Şu anda Çin’de Oppo Find X7 serisi akıllı telefon modellerine sahip olan kullanıcılar, 5.5G bağlantı teknolojisini deneyimleme imkanı elde ediyor. Olağanüstü hızlara ulaşmaya yardımcı olacak bu ağ, ayrıca artırılmış gerçeklikten online oyunlara ve hatta yüksek çözünürlük video aktarımına kadar birçok alanda önemli rol üstlenecek.