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    WWE 2K23 karakter kadrosu belli oldu

    WWE 2K23 karakter listesi açıklandı. 180'e yakın güreşçinin oyunda boy göstereceği 2K ekibi tarafından resmi olarak duyuruldu.
    WWE 2K23
    Görsel: 2K

    Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K imzasıyla yayınlanacak olan WWE 2K23 oyunu için geri sayım başladı. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows platformlarına gelecek oyun, WWE’nin büyüleyici atmosferini ve etkileyici karakterlerini oyuncularla buluşturacak. 2K’dan gelen son açıklamaya göre oyunun lansman sırasında geniş bir güreşçi kadrosuna sahip olacağı ve seriye yeni seçenekler ekleneceği duyuruldu. Düzinelerce yeni karaktere ev sahipliği yapacak oyun, önceki sürümlerden geri dönen bazı karakterleri de bünyesine katarak 178 ismi ağırlayacak.

    WWE 2K23’te yer alacak karakterler belli oldu. 2K ekibi John Cena gibi Amerikan güreşinin ikonik efsanelerinin yanı sıra, aynı zamanda seride ilk defa yer alacak olan LA Knight ve Bron Breakker gibi yıldızları da kullanıcılara sunacak. Aynı zamanda Cody Rhodes, Bella Twins, Rob Van Dam, Lita ve Bruno Sammartino da bir süre ara verdikten sonra seriye tekrardan dönüş yapan isimler olacak.

    WWE 2K23 karakter listesi açıklandı

    17 Mart tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek WWE 2K23 şu anda ön siparişe açılmış durumda. Heyecanla beklenen oyunda boy gösterecek karakterler ise şu şekilde sıralanıyor:

    • AJ Styles
    • Akira Tozawa
    • Alba Fyre
    • Alexa Bliss
    • Aliyah
    • André the Giant
    • Angel
    • Angelo Dawkins
    • Apollo Crews
    • Asuka
    • Austin Theory
    • Axiom
    • Batista
    • Bayley
    • Becky Lynch
    • Beth Phoenix
    • Bianca Belair
    • Big Boss Man
    • Big E
    • Bobby Lashley
    • Boogeyman
    • Booker T
    • Braun Strowman
    • Bret “The Hitman” Hart
    • Brie Bella
    • British Bulldog
    • Brock Lesnar
    • Bron Breakker
    • Bruno Sammartino
    • Brutus Creed
    • Butch
    • Cactus Jack
    • Cameron Grimes
    • Carmella
    • Carmelo Hayes
    • Cedric Alexander
    • Chad Gable
    • Charlotte Flair
    • Chyna
    • Cody Rhodes
    • Commander Azeez
    • Cora Jade
    • Cruz Del Toro
    • Dakota Kai
    • Damian Priest
    • Dana Brooke
    • Dexter Lumis
    • Diesel
    • Doink the Clown
    • Dolph Ziggler
    • Dominik Mysterio
    • Doudrop
    • Drew Gulak
    • Drew McIntyre
    • Eddie Guerrero
    • Edge
    • Elias
    • Eric Bischoff
    • Erik
    • Ezekiel
    • Faarooq
    • Finn Bálor
    • Gigi Dolin
    • Giovanni Vinci
    • Goldberg
    • Grayson Waller
    • GUNTHER
    • Happy Corbin
    • Hollywood Hogan
    • Hulk Hogan
    • Humberto
    • The Hurricane
    • Ilja Dragunov
    • Indi Hartwell
    • IYO SKY
    • Ivar
    • Jacy Jayne
    • Jake “The Snake” Roberts
    • JD McDonagh
    • Jerry “The King” Lawler
    • Jey Uso
    • Jim “The Anvil” Neidhart
    • Jimmy Uso
    • Jinder Mahal
    • Joaquin Wilde
    • JBL
    • John Cena
    WWE 2K23
    Görsel: 2K
    • Johnny Gargano
    • Julius Creed
    • Kane
    • Karrion Kross
    • Katana Chance
    • Kayden Carter
    • Kevin Nash
    • Kevin Owens
    • Kofi Kingston
    • Kurt Angle
    • LA Knight
    • Lacey Evans
    • Liv Morgan
    • Lita
    • Logan Paul
    • Ludwig Kaiser
    • MA.CE
    • “Macho Man” Randy Savage
    • Madcap Moss
    • MAN.SOOR
    • Matt Riddle
    • Maryse
    • Molly Holly
    • Montez Ford
    • Mr. McMahon
    • Mustafa Ali
    • MVP
    • Natalya
    • Nikki A.S.H.
    • Nikki Bella
    • Nikkita Lyons
    • Noam Dar
    • Omos
    • Otis
    • Queen Zelina
    • Randy Orton
    • Raquel Rodriguez
    • Razor Ramon
    • Reggie
    • Rey Mysterio
    • Rhea Ripley
    • Rick Boogs
    • Ricochet
    • Ridge Holland
    • Rikishi
    • Rob Van Dam
    • Robert Roode
    • Roman Reigns
    • Ronda Rousey
    • Rowdy Roddy Piper
    • Roxanne Perez
    • R-Truth
    • Sami Zayn
    • Santos Escobar
    • Scott Hall
    • Seth “Freakin” Rollins
    • Shane McMahon
    • Shanky
    • Shawn Michaels
    • Shayna Baszler
    • Sheamus
    • Shelton Benjamin
    • Shinsuke Nakamura
    • Shotzi
    • Solo Sikoa
    • Sonya Deville
    • Stacy Keibler
    • “Stone Cold” Steve Austin
    • Stephanie McMahon
    • Syxx
    • Tamina
    • T-BAR
    • Ted DiBiase
    • The Miz
    • The Rock
    • Titus O’Neil
    • Tommaso Ciampa
    • Triple H
    • Trish Stratus
    • Tyler Bate
    • Ultimate Warrior
    • Umaga
    • Undertaker
    • Vader
    • Veer Mahaan
    • Wes Lee
    • Xavier Woods
    • Xia Li
    • X-Pac
    • Yokozuna
    • Zoey Stark

    RUTHLESS AGGRESSION PACK

    • Brock Lesnar ’01
    • The Prototype
    • Randy Orton ’02
    • Leviathan

    BAD BUNNY BONUS PACK

    • Bad Bunny

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