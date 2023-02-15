WWE 2K23 karakter kadrosu belli oldu

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K imzasıyla yayınlanacak olan WWE 2K23 oyunu için geri sayım başladı. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows platformlarına gelecek oyun, WWE’nin büyüleyici atmosferini ve etkileyici karakterlerini oyuncularla buluşturacak. 2K’dan gelen son açıklamaya göre oyunun lansman sırasında geniş bir güreşçi kadrosuna sahip olacağı ve seriye yeni seçenekler ekleneceği duyuruldu. Düzinelerce yeni karaktere ev sahipliği yapacak oyun, önceki sürümlerden geri dönen bazı karakterleri de bünyesine katarak 178 ismi ağırlayacak.

WWE 2K23’te yer alacak karakterler belli oldu. 2K ekibi John Cena gibi Amerikan güreşinin ikonik efsanelerinin yanı sıra, aynı zamanda seride ilk defa yer alacak olan LA Knight ve Bron Breakker gibi yıldızları da kullanıcılara sunacak. Aynı zamanda Cody Rhodes, Bella Twins, Rob Van Dam, Lita ve Bruno Sammartino da bir süre ara verdikten sonra seriye tekrardan dönüş yapan isimler olacak.

WWE 2K23 karakter listesi açıklandı

17 Mart tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek WWE 2K23 şu anda ön siparişe açılmış durumda. Heyecanla beklenen oyunda boy gösterecek karakterler ise şu şekilde sıralanıyor:

AJ Styles

Akira Tozawa

Alba Fyre

Alexa Bliss

Aliyah

André the Giant

Angel

Angelo Dawkins

Apollo Crews

Asuka

Austin Theory

Axiom

Batista

Bayley

Becky Lynch

Beth Phoenix

Bianca Belair

Big Boss Man

Big E

Bobby Lashley

Boogeyman

Booker T

Braun Strowman

Bret “The Hitman” Hart

Brie Bella

British Bulldog

Brock Lesnar

Bron Breakker

Bruno Sammartino

Brutus Creed

Butch

Cactus Jack

Cameron Grimes

Carmella

Carmelo Hayes

Cedric Alexander

Chad Gable

Charlotte Flair

Chyna

Cody Rhodes

Commander Azeez

Cora Jade

Cruz Del Toro

Dakota Kai

Damian Priest

Dana Brooke

Dexter Lumis

Diesel

Doink the Clown

Dolph Ziggler

Dominik Mysterio

Doudrop

Drew Gulak

Drew McIntyre

Eddie Guerrero

Edge

Elias

Eric Bischoff

Erik

Ezekiel

Faarooq

Finn Bálor

Gigi Dolin

Giovanni Vinci

Goldberg

Grayson Waller

GUNTHER

Happy Corbin

Hollywood Hogan

Hulk Hogan

Humberto

The Hurricane

Ilja Dragunov

Indi Hartwell

IYO SKY

Ivar

Jacy Jayne

Jake “The Snake” Roberts

JD McDonagh

Jerry “The King” Lawler

Jey Uso

Jim “The Anvil” Neidhart

Jimmy Uso

Jinder Mahal

Joaquin Wilde

JBL

John Cena

Johnny Gargano

Julius Creed

Kane

Karrion Kross

Katana Chance

Kayden Carter

Kevin Nash

Kevin Owens

Kofi Kingston

Kurt Angle

LA Knight

Lacey Evans

Liv Morgan

Lita

Logan Paul

Ludwig Kaiser

MA.CE

“Macho Man” Randy Savage

Madcap Moss

MAN.SOOR

Matt Riddle

Maryse

Molly Holly

Montez Ford

Mr. McMahon

Mustafa Ali

MVP

Natalya

Nikki A.S.H.

Nikki Bella

Nikkita Lyons

Noam Dar

Omos

Otis

Queen Zelina

Randy Orton

Raquel Rodriguez

Razor Ramon

Reggie

Rey Mysterio

Rhea Ripley

Rick Boogs

Ricochet

Ridge Holland

Rikishi

Rob Van Dam

Robert Roode

Roman Reigns

Ronda Rousey

Rowdy Roddy Piper

Roxanne Perez

R-Truth

Sami Zayn

Santos Escobar

Scott Hall

Seth “Freakin” Rollins

Shane McMahon

Shanky

Shawn Michaels

Shayna Baszler

Sheamus

Shelton Benjamin

Shinsuke Nakamura

Shotzi

Solo Sikoa

Sonya Deville

Stacy Keibler

“Stone Cold” Steve Austin

Stephanie McMahon

Syxx

Tamina

T-BAR

Ted DiBiase

The Miz

The Rock

Titus O’Neil

Tommaso Ciampa

Triple H

Trish Stratus

Tyler Bate

Ultimate Warrior

Umaga

Undertaker

Vader

Veer Mahaan

Wes Lee

Xavier Woods

Xia Li

X-Pac

Yokozuna

Zoey Stark

RUTHLESS AGGRESSION PACK

Brock Lesnar ’01

The Prototype

Randy Orton ’02

Leviathan

BAD BUNNY BONUS PACK