WWE 2K23 çıkış tarihi resmen duyuruldu

2K Sports tarafından geliştirilen WWE 2K serisi tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. 2000 yılından bu yana oyuncuların karşısına çıkmaya devam eden seri, profesyonel Amerikan güreşi WWE’den esinlenerek karşımıza çıkarılıyor. Daha önce WWF/E SmackDown! ve SmackDown vs. Raw isimleriyle oyuncularla buluşan serinin yeni oyunu için geri sayım başlamış durumda. WWE 2K23 çıkış tarihi belli oldu. Oyun çok yakında piyasaya çıkacak.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports imzasıyla yayınlanacak olan profesyonel güreş sporu simülasyonu WWE 2K23, serinin 23. oyunu olarak piyasada boy gösterecek. 2K22’nin halefi olan oyun Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenen oyunun çıkış tarihi bugün nihayet netlik kazandı.

WWE 2K23 çıkış tarihi ne zaman?

Son dönemlerde üst üste gelen birçok sızıntının ardından 2K Games, WWE 2K23’ün çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama bulundu. Şirket, oyunun bu yılın mart ayında piyasaya çıkacağını doğruladı. Açıklanan bilgilere göre serinin yeni oyununda, kapak yıldızı John Cena olacak. Firma aynı zamanda oyunun mevcut kadrosunda Roman Reigns, Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesna ve “Stone Cold” Steve Austin gibi yıldız isimlerin de boy göstereceğini açıkladı.

Pek çok sürpriz özelliğe sahip olacak olan WWE 2K23, John Cena’nın kariyerinin 20. yılını da etkileyici bir şekilde onurlandıracak. Ünlü yıldızın kariyerinin en zorlu maçlarından bazılarına tanık olabileceğimiz Vitrin modu gelecek. Ayrıca oyunculara yan yana yerleştirilmiş ve çelik bir kafesle çevrili iki halkada gerçekleşen 3’e 3 ya da 4’e 4 karşılaştırmaların yer alacağı WarGames modu da sunulacak. MyGM moduysa önceki sürümlerden daha fazla karaktere sahip olacak. Kullanıcılar yine yeni kahramanlar yaratabilecek. Bunun yanı sıra MyRISE, MyFACTION ve Universe gibi modlar için çeşitli özelleştirme seçenekleri gelecek.

WWE 2K23 çıkış tarihi itibariyle 17 Mart 2023’de oyuncularla buluşacak. Heyecanla beklenen oyunun temel sürümü 59,99 dolar karşılığında satılacak ve yalnızca bir platform için geçerli olacak. Çapraz platform desteği ise 69,99 dolar olacak ve oyuncular aynı konsol serisinin her iki sürümüne de erişim sağlayabilecek. 99,99 dolarlık Deluxe paketi, birden fazla oyun modu için güçlendirmeler, gelecek beş DLC sürümünü içeren Season Pass’e erişim ve Bad Bunny bonus paketi alacak.

Son olarak 2K Games, Icon Edition paketini 119,99 dolardan oyunculara sunacak. Bu pakette tüm Deluxe içerikleri yer alacak. Öte yandan John Cena’nın 20 yıllık kariyerinden ilham alan içeriklere ev sahipliği yapan Ruthless Agression Pack gelecek. Öte yandan oyunun PC sürümü, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarını temel alacak. Yerel fiyatlandırma politikasıyla yapımın Türkiye’de şu rakamlardan listeleneceği duyuruldu: