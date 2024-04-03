WhatsApp yeni kanallar keşfetmenizi kolaylaştıracak

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Kanallar (Channels) özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin yeni odağı, kullanıcıların ilgisini çekecek içerikleri daha kolay bir şekilde keşfetmelerine katkıda bulunacak. Platformda kanal aramaları daha alakalı ve kişiselleştirilmiş sonuçlar ortaya koyacak.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, şu anda Android ve iOS platformlarında kullanıcıların halihazırda takip ettikleri kanallara benzer kanallar bulmalarına yardım gösterecek. Şu anda WhatsApp Beta uygulamasında test edilen bu işlev, önerilerin kanalları bilgi ekranı ve arama sırasında göstererek ön plana çıkaracak.

WhatsApp yine Instagram’ın izinden gidiyor

WhatsApp’a gelecek yeni özellik şu anda test ediliyor. Çok yakında herkese açık kararlı sürümde yayınlanması beklenen işlev, kullanıcıların takip ettiği kanallara benzer ve ilgi alanlarına göre yeni kanallar keşfetmelerine destek olacak.

Kullanıcılar WhatsApp’ta yeni bir kanal keşfettiklerinde, takip etmeyi tercih ederlerse platform otomatik olarak beş benzer kanal göstermeye başlayacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, yeni özelliğin nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor.

Aslında bu özellik, bilindiği üzere uzun yıllardır Instagram’da da yer oluyor. Instagram uygulamasında herhangi bir sayfayı takip ettiğinizde, karşınıza otomatik olarak sıralanan benzer sayfalar çıkıyor.

Yakın zaman önce WhatsApp, Instagram’dan aldığı bir başka özellikle daha gündeme gelmişti. Şu sıralar platformun, durum güncellemeleri için “Beğen” butonu üzerinde çalıştığı görülmüştü. Öte yandan şirket, hem özel görüşme hem de grup sohbetleri için duygularınızı anında ifade edebileceğiniz, emoji düğmesine sahip yeni bir yanıt çubuğu tasarlıyor. Böylelikle şirket, kullanıcıların etkileşimini artırmayı planlıyor.

Yeni özellik, kullanıcı deneyimini artıracak

WhatsApp tarafından önerilecek yeni kanallar, herhangi bir kanal sayfasına girdiğinizde bilgi ekranında karşınıza çıkacak. Bu sayede kullanıcılar, manuel bir şekilde arama yapmadan yeni kanallarla tanışma imkanı elde edecek. Böylelikle uygulama, gözden kaçan kanalları sizlerle buluşturacak.

Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya odaklanan bu yenilik, kanal sahipleri için epey faydalı olacak. Kanallardaki içeriklerin görünürlüğünü artıracak ve kullanıcıların erişimini kolaylaştıracak bu hamle, kaliteli içeriklerin ilgili kitlelere ulaştırılmasına yardım edecek.

Şu anda iOS ve Android için WhatsApp Beta uygulamasında test edilen bu araç, çok yakında kararlı sürümde yayınlanacak. Ancak bunun için beklemek istemiyorsanız, aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak WhatsApp Beta’ya katılma imkanı sağlayabilirsiniz.

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