İddialı oyuncu telefonu RedMagic 10 Ultra, performansıyla Apple M2’yi geride bıraktı

Nubia çok yakında yeni oyuncu telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni RedMagic 10 Ultra modeli için geri sayım başlarken, cihazla alakalı yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Yılın en iddialı oyun telefonu olarak lanse edilecek cihaz, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday görünüyor.

Merakla beklenen RedMagic 10 Ultra tam olarak bir hafta sonra, yani 13 Kasım’da gerçekleşecek olan lansman etkinliği öncesinde sürpriz bir şekilde karşımıza çıktı.. Yakın zamanda Geekbench veritabanında ortaya çıkan bu model, Snapdragon 8 Elite işlemcinin olağanüstü gücünü ve termal yönetim yeteneklerini gözler önüne seriyor.

RedMagic 10 Ultra, Geekbench’te yüksek performansıyla ortaya çıktı

RedMagic 10 Ultra cihazı Geekbench platformunda tek çekirdek testinde cihaz 3.180 puan alırken, çoklu çekirdek testinde ise 10.125 puana ulaştı. Testlerde cihazın 16 GB RAM kapasitesi ve Android 15 işletim sistemine sahip olduğu görüldü.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı yonga seti ile donatılmış Realme GT 7 Pro modeli tek çekirdekte 3.011 puan, çok çekirdekte ise 9.143 puan aldı. Apple M2 çipi bile dikkat çekici verimliliğine rağmen tek çekirdekte 2.599, çok çekirdekte 10.089 puana ulaşmıştı.

Ortaya çıkan detaylara göre RedMagic 10 Ultra’nın yüksek performansı, soğutmaya ayrılmış dahili fan sayesinde mümkün oluyor ve bu da cihazın Xiaomi 15 gibi diğer modellerde bulunan aşırı ısınma problemlerinden korunmasını sağlıyor.

RedMagic 10 Ultra teknik özellikleri

Nubia’nın merakla beklenen yeni RedMagic 10 Ultra modelinin oyuncular için ideal özelliklere sahip olacağı vurgulanıyor. Söylentilere göre cihaz 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 7 inçlik büyük BOE OLED ekranla donatılacak. Ayrıca 50 MP ana kamera, 7.050 mAh pil kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkcak.

Bu özellikler, Snapdragon 8 Elite ile birlikte serinin diğer modelleri olan RedMagic 10 Pro ve 10 Pro Plus için de bekleniyor. Şirket, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda sunmayı hedeflediği ekranla bağlantılı bir yeniliğin altını çizdi. Cihazın ultra ince çerçevelere sahip olacağı ve ekran altı selfie kamerası sayesinde gerçek bir tam ekran deneyimi sağlayacağı vurgulandı.

Merakla beklenen RedMagic 10 Ultra’nın çıkış tarihi 13 Kasım’da gerçekleşecek. Cihazla alakalı tüm teknik detaylar ve satış fiyatı gibi ayrıntılar da burada paylaşılacak. Peki ya sizin bu cihazdan beklentileriniz neler?