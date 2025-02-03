Vivo Y29 4G, Google Play Console’da görüldü: Neler bekleniyor?

Bütçe dostu bir fiyatla gelecek Vivo Y29 4G için geri sayım başladı.

Merakla beklenen cihaz, Google Play Console veritabanında ortaya çıktı.

Modelin teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu.

Daha önce çeşitli düzenleyici kurumlardan farklı onaylar alan Vivo Y29 4G, şimdi de Google Play Console veritabanında ortaya çıktı. Sürpriz bir şekilde platformda listelenen yeni akıllı telefon modeli, Vivo Y29 5G’nin daha uygun fiyatlı bir alternatifi olarak raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Üst üste alınan bu sertifikasyonlar, cihazın lansman etkinliğinin yaklaştığına işaret ediyor.

TheTechOutlook tarafından aktarılan bilgilere göre Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli Google Play Console onayıyla birlikte lansmana bir adım daha yaklaşıyor. Alınan bu onay, eski Snapdragon işlemcisi gibi cihazın bazı teknik özelliklerini bizlere sunuyor. Ayrıca merakla beklenen cihazın tasarımı da gözler önüne seriliyor.

Vivo Y29 4G özellikleri ve tasarımı netleşti

Uygun fiyatlı yeni Vivo Y29 4G, Google Play Console’da “V2434” koduyla listelendi. Veritabanında onaylanan seçeneğin 6 GB RAM kapasitesi, Android 15 işletim sistemi ve muhtemelen FuntouchOS 15 arayüzüyle geleceği belirtiliyor.

Vivo’nun yeni cihazı için maksimum 2,4 GHz ve minimum 1,9 GHz frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemci olan “QTI SM6225” çipinden söz ediliyor. Modelin 1.115 MHz hızında bir Adreno 610 GPU ile geleceği söyleniyor. Ayrıca 720 x 1.608 piksel çözünürlüğe ve 300 DPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekrana işaret ediliyor.

Yukarıdaki teknik detayları incelediğimizde Vivo Y29 4G’nin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 685 yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Modelin aynı işlemci ile daha önce Geekbeench’te de listelendiğini hatırlatmakta fayda var. Yani çip tercihinin artık neredeyse kesinlik kazandığını söylemek mümkün.

Tasarım olarak bakıldığında Vivo Y29 4G beyaz renkte, düz görünümlü ve yuvarlatılmış köşelere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Üst ve yanlarda ince çerçeveler yer alırken, alt kısım giriş seviyesi modellerde olduğu gibi kalın görünüyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ön kamerayı barındıran merkezi bir delik bulunuyor.

Arka tarafta ise sol köşeye konumlandırılmış dikdörtgen bir kamera dizilimi yer alıyor. Görünüşe göre bu kamera seti iki sensörden oluşacak. Ayrıca modülün içinde iki adet LED flaş yer alacak. Telefonun sağ tarafındaysa ses ve güç tuşları karşımıza çıkacak.