Vivo X200 Ultra henüz çıkmadan kutu açılış videosu yayınlandı

Vivo X200 Ultra'nın 21 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz, lansmana günler kala ortaya çıktı.

Amiral gemisi telefonun kutu açılış videosu yayınlandı.

Amiral gemisi Vivo X200 Ultra modeli 21 Nisan tarihinde Çin’de resmi olarak tanıtılacak. Lansman etkinliğinde ayrıca Vivo X200S, Vivo Pad 5 Pro, Vivo Pad SE ve Vivo Watch 5 gibi diğer ürünlere de yer verilecek.

Farklı akıllı telefon, tablet ve akıllı saat modelleri ile karşımıza çıkacak şirket, şüphesiz ki lansmanda esas olarak X200 Ultra’ya odaklanacak. Üst düzey özellikleriyle tüketicilerle buluşacak model için geri sayım başlarken, henüz lansmana günler kala telefon kutu açılış videosu ile erkenden internete düştü. Cihazla alakalı merak edilen birçok detaylar gözler önüne serildi.

Vivo’nun yeni telefonu lansmandan önce sızdırıldı

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da amiral gemisi Vivo X200 Ultra’nın kutu açılış videosu dolaşmaya başladı. Videoda yalnızca renk şemasına dair bir ön izleme sunulmuyor. Aynı zamanda kameralı telefonun dış görünümüne dair de detaylar yer alıyor.

Videoda görülen kutunun üzerinde cihazın adı ve iş birliğinin bir işareti olarak ikonik Zeiss markası yer alıyor. Telefon gümüş renkte geliyor. Doğrulanmamış söylentiler, modelin lüks marka Rimowa tarafından üretilen özel seriye ait olduğunu vurguluyor.

Videoda ayrıca kırmızı tonlu bir versiyon da yer alıyor. Daha önceki bir fragmanda siyah rengin de gelecekte piyasaya sürüleceğinin doğrulandığını hatırlatmakta fayda var. Kutu açılış videosu ile dikkat çeken Vivo X200 Ultra büyük dairesel kamera modülü ile geliyor. LED flaş ise bu ana optik bloğun dışında ayrı bir yerde bulunuyor.

Ön yüzey, uzun kenarlarda belirgin kıvrımlara sahip bir ekranla karakterize ediliyor ve ekranın üst kısmının ortasında konumlandırılmış küçük bir delik aracılığıyla ön kamerayı entegre ediyor. Çerçevenin sağ tarafında güç ve ses tuşları yer alıyor. Alt kenarı incelediğimizde ise USB-C portu, hoparlör ızgarası, SIM tepsisi kapağı ve ana mikrofon deliği karşımıza çıkıyor.

Vivo X200 Ultra teknik özellikleri

Performans canavarı yeni Vivo telefonu 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Quad HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED teknolojisine sahip bir ekran bekleniyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga seti ile çalışacak cihaz, 6.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek. Aynı zamanda telefonda 90W hızlı şarj desteği bulunacak. Kamera setinde ise 200 MP’lik gelişmiş bir periskop lens yer alacak.