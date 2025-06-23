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    Vivo X200 FE kompakt telefon arayanlar için duyuruldu: İşte özellikleri

    Vivo'dan kompakt akıllı telefon arayanlar için yeni cihaz geldi. Vivo X200 FE gelişmiş özellikleri ile resmen duyuruldu.
    Vivo X200 FE
    • Vivo X200 FE kompakt bir akıllı telefon arayan tüketiciler için resmen tanıtıldı.
    • Dimensity 9300+ yonga setinden güç alan telefon, 12 GB RAM ve 12 GB'a kadar depolama alanıyla çalışıyor.
    • Cihaz 6.500 mah pil kapasitesi ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor.

    Vivo bugün akıllı telefon portföyüne yeni bir cihaz daha ekledi. Kompakt bir yapıda olan Vivo X200 FE kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

    Vivo’nun uzun süredir beklenen yeni telefonu çok yakında küresel pazarlarda piyasaya sürülecek. Kompakt bir cihaz olmasına rağmen yeni Vivo X200 FE’nin öne çıkan teknik özellikleri arasında 6.500 mAh pil kapasitesi ve 6.31 inç AMOLED ekran yer alacak. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Vivo X200 FE özellikleri

    • Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç AMOLED, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 9300+
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama
    • Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens
    • Selfie kamerası: 50 MP ön kamera
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü
    • Batarya kapasitesi: 6.500 mAh silikon-karbon pil

    GSMArena’ya göre kompakt akıllı telefon modeli 186 gramlık bir ağırlığa sahip. Buna ek olarak cihaz 72 mm genişliğe ve 151 mm yüksekliğe ev sahipliği yapıyor. 6,31 inç AMOLED ekrana sahip olan telefonda Full HD (1920×1080 piksel) çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı desteği yer alıyor.

    Vivo X200 FE

    Vivo X200 FE modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9300+ yonga setinden güç alıyor. 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan Funtouch OS 15 arayüzüyle çalışıyor.

    Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği ise 50 MP ana kamera, 50 MP periskopik lens ve 8 MP ultra geniş açılı lense sahip üçlü arka kamera seti oluyor. Ayrıca arka kameralar gibi telefonun 50 MP selfie kamerasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

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    Vivo X200 FE fiyatı

    Vivo’nun yeni telefonu siyah, pembe, sarı ve mavi renklerde raflarda boy gösterecek. Merakla beklenen Vivo X200 FE’nin satış fiyatı henüz resmi olarak doğrulanmadı. İlerleyen günlerde şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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