Vivo V50e şık tasarımıyla tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo'nun yeni bütçe dostu telefonu duyuruldu.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Vivo V50e tanıtıldı.

Fiyat-performans deneyimini ön planda tutan cihaz, etkileyici donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Vivo bugün Hindistan pazarında yeni akıllı telefon modelini karşımıza çıkardı. Haftalardır beklenen Vivo V50e cihazı resmen duyuruldu. Markanın yeni ürünü, “V50” serisinde daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Mobil fotoğrafçılık deneyimine ve lüks tasarıma odaklanmayı sürdüren yeni bütçe dostu akıllı telefon modeli, daha düşük maliyetli yapısıyla dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan noktalarına baktığımızda ise akıcılığı iyi olan kavisli OLED ekran, başarılı bir fotoğraf kalitesi, hızlı şarj gücü, suya dayanıklılık için IP69 sertifikası ve rekabetçi fiyat etiketi artı puan topluyor.

Vivo V50e özellikleri

Boyutlar: 163,32×76,7×7,39 mm

163,32×76,7×7,39 mm Ağırlık: 186 gram

186 gram Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 5.600 mAh pil

90W hızlı şarjlı 5.600 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 kullanıcı arayüzü

GSMArena’nın haberine göre 186 gram ağırlığında olan yeni Vivo telefonu 7,39 milimetre kalınlığında, hafif ve ince bir yapıya sahip. Cihazda ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılığı garantileyen IP68 ve IP69 sertifikaları yer alıyor.

Vivo V50e cihazı 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.800 nit maksimum parlaklık, HDR10+ sertifikası ve Diamond Shield Glass korumasına sahip 6.77 inç AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor.

MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 7300 yonga setini kalbinde taşıyan akıllı telefon modelinde 8 GB LPDDR4X RAM, 8 GB sanal RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı bulunuyor. Güç tarafında ise 5.600 mAh pil ünitesi ve 90W hızlı şarj özelliği yer alıyor.

Kamera setinde optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksellik ana Sony IMX882 sensör, 8 megapiksellik ultra geniş açı ve Aura LED yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için otomatik odaklamalı 50 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Vivo V50e modeli Android 15 işletim sistemini temel alan FuntouchOS 15 kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkıyor. Çinli üreticinin açıklamasına göre yeni akıllı telefon, üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yaması alacak.

Vivo’nun yeni bütçe dostu telefonunun diğer öne çıkan özellikler arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C portu, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve çift stereo hoparlörler yer alıyor.

Vivo V50e fiyatı

Safir Mavisi ve İnci Beyazı renk seçeneklerine sahip olan Vivo V50e’nin fiyatı belli oldu. Bütçe dostu akıllı telefon modeli 28.999 rupi (yaklaşık 13 bin TL) başlangıç fiyatıyla sunuluyor.