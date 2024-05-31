Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A23 için beklenen güncelleme çıktı

Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon modeli Galaxy A23 4G için yeni One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı. Yakın zaman önce Galaxy A73 ve Galaxy A52s gibi akıllı telefon modellerinde de karşımıza çıkan bu güncelleme kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Samsung yeni yazılım güncellemesini kademeli bir şekilde dağıtmaya başladı. Şirketin popüler akıllı telefonu şimdilik yalnızca Samsung’un anavatanı olan Güney Kore pazarında, cihazın 4G sürümü için yayınlandı. Buna ek olarak kullanıcılara Mayıs 2024 güvenlik paketi de sunuldu.

Galaxy A23 için gelen yeni yazılım güncellemesi çok yakında global olarak da kullanıcılarla bir araya gelmeye başlayacak. Şimdilik ne yazık ki bunun için bir tarih vermeyen şirket, muhtemelen ilerleyen günlerde güncellemeyi genişletecek. Böylelikle Türkiye’deki kullanıcılar da bu güncellemeden nihayet yararlanabilecek.

Samsung Galaxy A23 için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

SamMobile’ın haberine göre Galaxy A23 için gelen yeni One UI 6.1 güncellemesi A235NKSU5EXE3 donanım yazılımı sürümüyle karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 2 GB dosya boyutuna sahip olan güncellemeden yararlanıp yararlanamadığınızı manuel olarak da kontrol etmeniz mümkün. Bunun için cihazınızın Ayarlar bölümüne girip Yazılım Güncelleme sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Sayfada güncellemeyle karşılaşmanız halinde ise “İndir ve Kur” yazısına tıklayarak güncellemeyi edinebilirsiniz.

One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte Galaxy A23 4G’ye birçok yeni özellik geliyor. Çok sayıda yeniliğe ve iyileştirmeye ev sahipliği yapan yazılım, maalesef ki Galaxy AI yapay zeka özelliklerini desteklemiyor. Yani güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında yer alan gerçek zamanlı çağrı çevirisi, duvar kağıdı oluşturma ve pratik fotoğraf düzenlemeleri gibi araçlara ulaşmak mümkün olmayacak.

Son olarak One UI 6.1 ile birlikte Galaxy A23’e gelen Mayıs 2024 güvenlik paketi de çok sayıda kritik problemi gidermeye yardımcı oluyor. Samsung’un açıkladığı bilgilere göre toplamda 45 güvenlik açığı bu sayede ortadan kaldırılıyor. Bu nedenle güncellemeyi almaya hak kazandığınız anda indirip kurmanızda yarar var.

Samsung Galaxy A23 özellikleri

Ekran: 6,6 inç PLS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, 1080 x 2408 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisi

6,6 inç PLS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, 1080 x 2408 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisi İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G

Qualcomm Snapdragon 680 4G RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB depolama

128 GB depolama Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

8 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

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