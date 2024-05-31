Amiral gemisi katili Vivo S19 serisi piyasaya çıktı

Vivo’nun yüksek performans vaat eden iki yeni telefonu piyasaya çıktı. Vivo S19 serisi akıllı telefon ailesi resmen tanıtıldı. Şık bir tasarımla karşımıza çıkan cihazlar, amiral gemisi katili donanımlarıyla heyecan uyandırdı.

Şimdiye kadar çok sayıda söylenti haberiyle gündeme gelen yeni Vivo telefonları ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu. Geçen yılın Aralık ayında duyurulan Vivo S18 ve S18 Pro‘nun yerini alacak olan modeller, önceki modellere göre birçok iyileştirmeyi de beraberinde getiriyor.

Yeni Vivo telefonları neler sunuyor?

Serinin standart modelinde düz bir ekran tasarımı karşımıza çıkarken, “Pro” sürümünde ise kavisli ekrana yer veriliyor. Serinin iki cihazında da Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,78 inç OLED ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızı ile güçlendirilen ekranda ayrıca 4.500 nit tepe parlaklık imkanı yer alıyor.

Vivo S19 serisi modelleri kamera performanslarıyla dikkat yaratıyor. Serinin standart modelinde optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera modülü bulunuyor. Vivo S19 Pro’da ise 50x dijital yakınlaştırma destekli 50 MP telefoto sensör sunuluyor. Her iki cihazın ön kısmında da 50 MP selfie kamerası taşınıyor.

Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 4 arayüzüyle çalışan cihazlar 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Serinin standart modeli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alırken, S19 Pro’da ise Dimensity 9200+ çipi karşımıza çıkıyor.

Yeni Vivo telefonları batarya güçleri konusunda da ufak farklılıklara sahip. Standart modelde 6.000 mAh, “Pro” sürümünde ise 5.500 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Her iki cihazda da 80 watt hızlı şarj desteği bulunuyor.

Vivo S19 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 dahili depolama

256 GB ve 512 dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Origin OS 4 kullanıcı arayüzü

Vivo S19 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 Plus

MediaTek Dimensity 9200 Plus RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 dahili depolama

256 GB ve 512 dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Origin OS 4 kullanıcı arayüzü

Vivo S19 serisi fiyatları

İlk olarak Çin’de satışa sunulan Vivo S19’un fiyatı 2.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL) olarak açıklanıyor. Vivo S19 Pro ise 3.299 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.