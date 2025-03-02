Uygun fiyatlı Realme C75 nihayet Türkiye’de satışa sunuldu

Realme C75'in Türkiye fiyatı belli oldu.

Kasım 2024'te piyasaya çıkan cihaz nihayet ülkemizde raflarda boy göstermeye başladı.

Yeni Realme modeli 12 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu.

Geçen yılın Kasım ayında resmiyet kazanan Realme C75 modeli şimdi resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Bütçe dostu akıllı telefon, üst düzey dayanıklılığı ve gelişmiş özellikleriyle kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi.

Realme’nin yeni orta seviye telefonu şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Dayanıklılık konusunda gelişmiş yeteneklere sahip olan model, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP69 sertifikasıyla geliyor. Aynı zamanda modelde IP68/66 sertifikaları da mevcut. Peki ya Realme C75’in Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cihazın özellikleri, fiyat etiketi ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Realme C75 Türkiye fiyatı açıklandı

Yeni Realme modeli 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile 12 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde raflara geliyor. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü ise 13 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Realme C75 şu anda Türkiye pazarında çeşitli perakende satış mağazalarında yerini almış durumda.

Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan modelde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G92 Max yonga seti yer alıyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon 5.828 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

4G bağlantı desteğine ev sahipliği yapan Realme C75, 50 MP ana kamera ile iddialı bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Cihazda 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesi sunan 6,72 inç ekran bulunuyor.

Realme C75 teknik özellikleri