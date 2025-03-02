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    Uygun fiyatlı Realme C75 nihayet Türkiye’de satışa sunuldu

    Bütçe dostu akıllı telefon modeli Realme C75 nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı...
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    Realme C75
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    • Realme C75'in Türkiye fiyatı belli oldu.
    • Kasım 2024'te piyasaya çıkan cihaz nihayet ülkemizde raflarda boy göstermeye başladı.
    • Yeni Realme modeli 12 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu.

    Geçen yılın Kasım ayında resmiyet kazanan Realme C75 modeli şimdi resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Bütçe dostu akıllı telefon, üst düzey dayanıklılığı ve gelişmiş özellikleriyle kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi.

    Realme’nin yeni orta seviye telefonu şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Dayanıklılık konusunda gelişmiş yeteneklere sahip olan model, suya ve toza karşı dayanıklılık için IP69 sertifikasıyla geliyor. Aynı zamanda modelde IP68/66 sertifikaları da mevcut. Peki ya Realme C75’in Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cihazın özellikleri, fiyat etiketi ve merak edilen tüm ayrıntıları…

    Realme C75 Türkiye fiyatı açıklandı

    Yeni Realme modeli 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile 12 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde raflara geliyor. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü ise 13 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Realme C75 şu anda Türkiye pazarında çeşitli perakende satış mağazalarında yerini almış durumda.

    Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan modelde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G92 Max yonga seti yer alıyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon 5.828 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

    Realme C75

    4G bağlantı desteğine ev sahipliği yapan Realme C75, 50 MP ana kamera ile iddialı bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Cihazda 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesi sunan 6,72 inç ekran bulunuyor.

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    Realme C75 teknik özellikleri

    • Ekran: 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G92 Max
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir yardımcı lens
    • Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.0, mono ses, IP69 ve MIL-STD-810H sertifikaları
    • Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 6.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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