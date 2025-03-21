Infinix Note 50 Pro+ uygun fiyata maksimum performans sunuyor

Infinix Note 50 Pro+ resmen piyasaya sunuldu.

Orta seviye telefon modeli, günlük kullanıma yönelik iddialı bir performans vaat ediyor.

Dimensity 8350 Ultimate çipinden güç alan telefon, 12 GB'a kadar RAM desteğiyle geliyor.

Infinix Note 50 Pro+ 5G piyasaya çıktı. Yeni bir orta seviye telefon satın almak isteyen tüketicilere hitap eden bu cihaz, uygun fiyata maksimum performans ortaya koymaya odaklanıyor. Fiyatına göre iddialı bir mobil deneyim vaat eden bu ürün, aynı zamanda göz alıcı tasarımıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Infinix’in yeni cihazı, Note 50 serisi akıllı telefon ailesinin şu anda en gelişmiş modeli olarak lanse ediliyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 Ultimate çipini kalbinde taşıyan telefonda üçlü kamera seti, 5.200 mAh pil kapasitesi ve 144 Hz yenileme hızı gibi dikkat çekici özellikler bulunuyor.

Infinix Note 50 Pro+ özellikleri

Boyutlar: 163,36 × 74,53 × 7,99 mm

163,36 × 74,53 × 7,99 mm Ağırlık: 209 gram

209 gram Ekran: FHD+ çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 6,78 inç parlaklığa sahip kavisli AMOLED ekran

FHD+ çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 6,78 inç parlaklığa sahip kavisli AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate

MediaTek Dimensity 8350 Ultimate GPU: Mali-G615 MC6 GPU

Mali-G615 MC6 GPU RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP periskop lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP periskop lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5.5G ve 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu

5.5G ve 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh pil

100W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15 kullanıcı arayüzü

Infinix tarafından geliştirilen yeni orta seviye telefon 6.78 inç AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz’e kadar yenileme hızı desteğiyle geliyor.

GSMArena’ya göre MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 8350 Ultimate yonga setiyle çalışan modelde 12 GB RAM’in yanı sıra 12 GB sanal RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Infinix Note 50 Pro+ modeli 100W hızlı şarj ve 10W ters şarjı destekleyen 5.200 mAh pil kapasitesiyle sunuluyor. Kamera setinde 50 MP ana sensör, 50 MP yardımcı sensör ve 8 MP’lik bir yardımcı sensör mevcut. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

Infinix Note 50 Pro+ fiyatı

Rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olan Infinix Note 50 Pro+’ın çok yakında Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor. Cihaz 370 dolarlık fiyatıyla tüketiciler tarafından şimdiden yoğun bir ilgi görüyor.