Uygun fiyata yüksek performans: iQOO Neo 10R piyasaya çıktı

iQOO Neo 10R resmi olarak piyasaya duyuruldu.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan cihaz Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alıyor.

144 Hz ekrana sahip olan telefonda 6.400 mAh'lik geniş pil kapasitesi bulunuyor.

iQOO Neo 10R resmen tanıtıldı. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralayan akıllı telefon modeli, etkileyici tasarımıyla piyasaya sunuldu. İlk olarak Hindistan pazarında ön siparişe açılan model, gelişmiş donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen iQOO Z9 Turbo Endurance ile neredeyse aynı teknik özellikleri taşıyan yeni akıllı telefon modeli, çok yüksek bir bütçesi olmayan, fakat yine de performansa önem verenler için bazı öne çıkan özellikler sunuyor. Şimdiye kadar hakkında çeşitli söylentiler ortaya çıkan model, tüm merak edilen ayrıntılarıyla karşımıza çıkıyor.

iQOO Neo 10R özellikleri

Ekran: 1.260 x 2.800 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

1.260 x 2.800 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama

128 GB veya 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP (f/2.5) ön kamera

32 MP (f/2.5) ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.79) ve 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı sensör

50 MP ana sensör (f/1.79) ve 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı sensör Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C 2.0 bağlantısı

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C 2.0 bağlantısı Batarya kapasitesi: 80W şarjlı 6.400 mAh pil

80W şarjlı 6.400 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch 15 kullanıcı arayüzü

Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle donatılan telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. iQOO, Antutu’da 1.7 milyon puanla bu cihazın orta seviye pazardaki en güçlü akıllı telefon olduğunu iddia ediyor.

GSMArena’nın haberine göre iQOO’nun yeni cihazı günlük kullanım için son derece yeterli bir performans ortaya koyuyor. Bununla birlikte cihaz ayrıca mobil oyun deneyimi için de etkileyici bir performansa kapı aralıyor. Android 15 ile kutudan çıkan iQOO Neo 10R, 3 yıla kadar yeni Android güncellemeleri ve 4 yıla kadar güvenlik güncellemelerini desteklemeyi vadediyor.

Yeni fiyat-performans telefonu 1.260 x 2.800 piksel çözünürlüğe, AMOLED teknolojisine ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik ekranla karşımıza çıkıyor. 6.400 mAh’lik oldukça büyük bir silikon-karbon bataryaya sahip olan telefonda 80W hızlı şarj desteği mevcut. Bu sayede bir saatten kısa sürede yüzde 0’dan yüzde 100’e kadar şarj edilebiliyor.

iQOO Neo 10R arka taraftaki modülde 50 MP + 8 MP olmak üzere çift kamera seti taşıyor. Ana lens f/1.79 diyafram açıklığına sahip ve Sony IMX882 sensörünü kullanıyor. İkinci lens ise ultra geniş açılı bir lens olup f/2.2 diyaframa sahip ve GC08A3-WA1XA sensöründen yararlanıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olan telefon 4K’ya kadar video çekimi yapabiliyor.

Ekrandaki delikte yer alan selfie kamerası f/2.5 diyafram açıklığına sahip 32 MP çözünürlükle geliyor. Bu kamera 4K kayıt yapabiliyor ve elektronik görüntü sabitleme (EIS) özelliğini destekliyor. Ayrıca cihazda ekran altı parmak izi sensörü de bulunuyor.

iQOO Neo 10R fiyatı

Raging Blue ve Moonknight Titanium renk seçeneklerine sahip olan yeni iQOO modeli ilk olarak Hindistan’da satışa çıktı. Cihaz şu anda 26.999 rupi (yaklaşık 11 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilere hitap ediyor.