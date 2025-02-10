İhtişam ve lüks bir arada: iQOO Neo 10R tasarımı ortaya çıktı

Yüksek performansıyla öne çıkacak iQOO Neo 10R için geri sayım başladı.

10 Mart'ta piyasaya çıkacak model, lansmana bir ay kala karşımıza çıktı.

Cihazın yeni "Moonknight Titanium" ve "Racing Blue" renk seçeneklerini gösteren tanıtım afişleri paylaşıldı.

iQOO çok yakında yeni telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iQOO Neo 10R modelinin 10 Mart tarihinde Hindistan pazarında resmi olarak tanıtılacağı doğrulandı. Çinli akıllı telefon üreticisi, cihazın piyasaya sürülmesine yaklaşık bir ay kala modelle ilgili detayların yer aldığı çeşitli tanıtım materyalleri yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde şirket, modelin Raging Blue renginde satışa sunulacağını onaylamıştı. Şimdi ise iQOO Neo 10R modelinin lüks bir görünüme sahip gümüş tonu olan Moonknight Titanium rengi ortaya çıktı. Yayınlanan yeni tanıtım afişi, bizlere ihtişam ve “premium” hissinin bir arada olduğu etkileyici bir görünüm sunuyor.

iQOO Neo 10R renk seçenekleri açıklandı

Moonknight Titanium rengindeki iQOO Neo 10R, modern bir görünüm ve rahat bir tutuş sağlayan düz kenarları ve yuvarlatılmış köşeleri ile minimalist bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Cihazın kamera modülünde iki sensör ve flaş için bir LED yer alıyor.

İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen model, mavi ve beyazı birleştiren iki tonlu bir tasarıma sahip özel Raging Blue rengini de karşımıza çıkaracak. Çinli şirket, telefonun Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle donatılacağını da resmi olarak doğruladı.

iQOO Neo 10R teknik özellikleri belli oldu

Yüksek performansa odaklanacak olan cihaz, oyunlarda 90 FPS desteği sunacak. Aynı zamanda Ultra Game Mode desteğini de bünyesinde barındıracak. Performans canavarı telefon, akıcı bir oyun deneyimi için 2.000 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak.

Ön tarafta selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 16 MP’lik bir kamera bekleniyor. Arka modülün optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı sensörden oluşacağı aktarılıyor. Ekranın altında parmak izi okuyucu ve kızılötesi özelliğinin de bulunacağı ekleniyor.

Ortaya çıkan raporlara göre iQOO Neo 10R modeli Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzü ile çalışacak. 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik düz bir AMOLED ekran sunulacak.