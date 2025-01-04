iQOO Z9 Turbo Endurance Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition resmi olarak duyuruldu.

"Z9 Turbo" modeliyle aynı donanıma sahip olan cihaz, yalnızca pil ömrü konusunda bazı farklılıklar gösteriyor.

Cihaz uzun ömürlü batarya performansıyla öne çıkmayı başarıyor.

Vivo’nun alt markası olarak da bilinen iQOO geniş pil ömrü ile öne çıkan yeni telefonunu piyasaya sundu. iQOO Z9 Turbo Endurance Edition modeli tüm gün boyunca şarj cihazına ihtiyacınızı ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Karbon silikon pile sahip olan cihaz, daha büyük bataryası ve yeni renk seçenekleriyle iQOO Z9 serisine yeni bir soluk kazandırıyor.

Çinli şirketin piyasaya sunduğu yeni cihaz, şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Göz alıcı bir görünüm sunan modelin öne çıkan özellikleri arasında geniş pil gücü, 144 Hz destekli gelişmiş ekranı, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 50 MP ana kamerası karşımıza çıkıyor. İşte cihazın teknik özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition özellikleri

Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızına sahip ekran

6,78 inç AMOLED ekran, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana sensör ve 8 MP sensörlü ultra geniş sensör

50 MP sensörlü ana sensör ve 8 MP sensörlü ultra geniş sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.400 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.400 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Markanın yeni modeli, iQOO Z9 Turbo ile karşılaştırıldığında karbon silikon hücreler sayesinde 400 mAh daha büyük bir pil sunuyor. GSMArena’ya göre 6.400 mAh bataryaya sahip olan cihaz, bu teknoloji sayesinde aynı kalınlığı korurken daha daha geniş batarya performansı sağlıyor.

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition modeli “Z9 Turbo” seçeneğinde yer alan 80W şarj ve diğer teknik özellikleri koruyor. 144 Hz Full HD+ destekli 6,78 inç AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. 12 GB GB 16 GB RAM kapasiteli modelde 256 GB ve 512 GB depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 8s Gen 3 çipi bulunuyor.

iQOO Z9 Turbo Endurance Edition fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan cihazın diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. iQOO Z9 Turbo Endurance Edition’ın fiyatı 1.899 CNY (yaklaşık 9 bin TL) karşılığında satılıyor.