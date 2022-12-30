Ünlü oyun muhabirinden GTA 6 çıkış tarihi hakkında büyük iddia

GTA 6 çıkış tarihi uzun bir süredir video oyun endüstrisinde merak edilen bir konu haline geldi. Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto serisi son olarak 2013 yılında yayınlanan GTA V oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Neredeyse 10 yıllık bir bekleyiş devam ederken, henüz ne yazık ki geliştirici şirketten oyunla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ile serinin üç eski oyununu modern grafiklerle yeniden yorumlayan firma, bir süredir rotasını tekrardan GTA 6’ya çevirdi. Şu anda akıbeti tamamen belirsiz olan yapımla alakalı ünlü bir oyun muhabirinden dikkat çekici bir iddia geldi. Video oyun sektörüne dair isabetli sızıntılar yayınlaması ile tanınan tecrübeli gazeteci Tom Henderson, GTA hayranlarını heyecanlandıran önemli bir açıklamada bulundu.

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman olacak?

Başarılı oyun muhabiri Tom Henderson, ‘muhtemelen şimdiye kadar yapılmış olacak en büyük oyun duyurusu’ diyerek 2023 yılında GTA 6’nın duyurulacağına inandığını açıkladı. Henderson’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“2021’de GTA 6 çıkış tarihi için 2024 ile 2025 yıllarını işaret ettiğimde, GTA topluluğu tarafından lanetlensem de buna hala çok inanıyorum. 2023’te şirketin resmi bir duyuru yapmasını bekliyorum. Özellikle de Rockstar Games ve Take-Two Interactive şirketlerini yakından takip ediyorsanız; hem GTA 5 hem de Red Dead Redemption 2 oyunlarının duyurularının, yayınlanmalarından iki yıl önce gerçekleştiğini hatırlarsınız.”

Tom Henderson, önümüzdeki yıl Rockstar Games’in merakla beklenen oyun için bir duyuru yapacağını ileri sürüyor. GTA 6 çıkış tarihi için ise 2024 ya da 2025 yılı konusundaki ısrarını sürdürüyor. Elbette ki bu iddialarla ilgili Take-Two veya Rockstar’dan herhangi bir yanıt gelmedi. Yine de pek çok oyunsever, piyasada güven toplayan Henderson’ın iddialarını fazlasıyla ciddiye alıyor.

GTA 6’dan neler bekleniyor?

18 Eylül 2022 tarihinde oyun dünyası, internete sızdırılan skandal bir video ile sarsıldı. ‘teapotuberhacker’ kullanıcı adlı bir bilgisayar korsanı, GTAForums aracılığıyla 50 dakikalık 90 adet video paylaştı. Bu videoların merakla beklenen GTA 6 oyunundan sızdırıldığı öne sürüldü. Rockstar Games söz konusu görüntülerin gerçek olduğunu doğruladı ve tüm videoları internetten kaldırdı.

Ortaya çıkan görüntüler, GTA 6 oyununun modern bir Vice City ortamında geçtiğini oyunculara gösterdi. Oyunun, GTA 5’in tam beş katı büyüklüğünde bir haritaya sahip olacağı aktarıldı. Tıpkı bir önceki oyunda olduğu gibi, yine 3 ana karakter yönetebileceğimiz yeni yapımda, ilk defa bir kadın baş kahramanın oyunda yer alacağı görüldü.