Başarılı girişimci Elon Musk tarafından geçtiğimiz yılın sonlarında tam 44 milyar dolara satın alınan, sosyal medya platformu Twitter ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Twitter uygulaması akıllı televizyonlar için yolda.

Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi tarafından yapılan son açıklamaya göre Twitter uygulaması akıllı televizyonlara geliyor.

Elon Musk’a göre Twitter uygulaması akıllı televizyonlara gelecek

Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi olan Elon Musk kısa bir süre önce Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, akıllı televizyonlar için bir Twitter uygulaması geleceğini açıkladı. Musk açıklamasında, akıllı televizyonlar için bir Twitter video uygulamasının sosyal medya şirketinin planları arasında olduğunu ve bunun şirketin platformdaki video içeriğini büyütmeye odaklanmaya yönelik yeni planlarıyla uyumlu olacağını söyledi.

Elon Musk, akıllı televizyonlar için çıkacak olan Twitter uygulaması hakkındaki paylaşımını bir Twitter kullanıcısına yorum olarak yaptı. Elon Musk paylaşımında bir Twitter video uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu öne süren bir tweet’e yanıt olarak “Geliyor” dedi.

Neowin’in haberine göre, yeni CEO Linda Yaccarino ve Musk Perşembe günü yaptıkları bir yatırımcı sunumunda Twitter’ın sosyal medya şirketinin dijital reklamcılığın ötesindeki işlerini yeniden canlandırmak için video, içerik oluşturucu ve ticaret ortaklıklarına odaklanma planlarını ortaya koydular.

Sunumun bir slaydında dikey videoların Twitter’da geçirilen zamanın yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğu belirtildi. Son olarak eski Fox News sunucusu Tucker Carlson bu ayın başlarında platformda “Tucker on Twitter” adında yeni bir program başlattı. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre Twitter, Carlson ve diğer içerik oluşturucuların videolarının yanında reklam ve sponsorluk satmayı hedefliyor.