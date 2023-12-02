Threads’e anahtar kelime arama özelliği geldi

Instagram ekibi tarafından geliştirilen sosyal medya uygulaması Threads, anahtar kelime arama özelliğini bünyesine katıyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna rakip olarak geliştirilen ve kullanıcıların metin tabanlı etkileşim kurmalarına olanak tanıyan sosyal ağ, daha önce belirli bölge ve dillerde sınırlı olan bu işlevi nihayet dünya çapında kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Böylelikle Türkiye’deki kullanıcılar da nihayet bu özellikten yararlanabilecek.

Threads’e gelen bu yeni özellik, esas olarak X platformunda yıllardır mevcut olan bir fonksiyona benzer şekilde çalışıyor. Söz konusu yenilikle beraber dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, belirli bir konu üzerine arama yapmak için artık daha pratik yollardan faydalanabilecek. Bu sayede Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya hizmeti, kullanıcı etkileşimini artırmayı amaçlıyor.

Threads’in yeni özelliğini Adam Mosseri duyurdu

Threads kullanıcıları için dünya genelinde sunulmaya başlanan yeni anahtar kelime arama özelliği, ilk olarak Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Mosseri’nin Threads hesabından yaptığı açıklamaya göre bu yeniliğin temel amacı, yeni sohbetlerin keşfedilmesini çok daha kolay bir hale getirmek olacak. Bu yenilikle beraber kullanıcıların, uygulamada daha pratik bir deneyim ile karşılaşmaya başlayacak.

Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin yeni Threads özelliği ile ilgili yapmış olduğu açıklaması şu şekilde oldu:

“Bugün, anahtar kelime aramasını Threads’in bulunduğu her yerde genişletiyoruz. Bu özellik tüm dilleri destekler; bunun ilginizi çeken sohbetleri bulmanızı ve bunlara katılmanızı kolaylaştıracağını umuyoruz. Yakında aramada daha fazla iyileştirme yapılacak.”

Daha önce sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından test edilen ve şimdi dünya çapında kullanıcılara sunulmaya başlayan yeni özellik, kullanıcı deneyiminde önemli bir iyileştirme sağlayacak. Bunun yanı sıra bu işlev sayesinde trend konuların öne çıkmasına da olanak tanınacak.

X rakibi sosyal ağ, popüler arama sorgularını analiz etme yeteneğine sahip olacak ve yinelenen anahtar kelimeleri tespit ederek güncel konuların bir listesini oluşturacak. Bununla birlikte kullanıcılar uygulamada en çok tartışılan konular hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Instagram çatısı altında geliştirilmeye devam edilen Threads uygulaması hem mobil hem de web sürümlerine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Platformun şu anda en büyük eksikliklerinden bir tanesi, Direkt Mesaj (DM) özelliğinin yer almaması olarak eleştiriliyor. Bu özelliğin de yakında kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.