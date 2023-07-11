Threads kullanıcıları fazla pil tüketimi nedeniyle şikayet ediyor

Geçtiğimiz hafta Meta, Twitter rakibi yeni sosyal medya uygulaması Threads ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Twitter rakibi yeni metin odaklı sosyal ağ, kısa bir süre içinde büyük başarı elde etti. Hafta sonuna ilişkin son raporlara göre uygulama dört günde 100 milyon kullanıcı toplamayı başardı. Fakat büyük başarısına rağmen Threads, fazla pil tüketimi konusunda kullanıcıların şikayetlerini üzerine çekiyor.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Threads uygulamasını yükledikten sonra akıllı telefonlarının pilinin hızla bitmesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Bu şikayetler, uygulamanın mobil cihaz performansı ve pil ömrü üzerindeki etkisiyle alakalı soruları gündeme getirdi. Henüz ne Meta’dan ne de uygulamayı geliştirmekle sorumlu olan Instagram ekibinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Threads uygulaması aşırı pil tüketimine sebep oluyor

Twitter’a oldukça benzer bir yapıya sahip olan Threads, kullanıcıların tıpkı tweet’ler gibi kısa mesaj dizileri aracılığıyla fikirlerini ifade etmelerine olanak taşıyor. Bu sayede Meta, kullanıcıların çeşitli konuları tartışabilecekleri ve favori içerik üreticileri ile etkileşim kurabilecekleri online bir topluluk oluşturmayı amaçlıyor.

Threads, yeni deneyime dahil olmak isteyen milyonlarca kullanıcı tarafından indirilmiş olsa da pek çok kişi, uygulamanın akıllı telefonlarının pil tüketimi konusunda endişe verdiğini ve bu durumun, cihazı günlük kullanımlarını olumsuz bir yönde etkilediğini dile getirdi.

ESET’in siber güvenlik uzmanı Jake Moore, konu ile alakalı olarak görüşünü Daily Mail gazetesine paylaştı. Moore, aşırı pil tüketiminin “negatif test” adı verilen bir süreçten kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü. Bu süreç, geliştiriciler tarafından kullanıcıların uygulama ile etkileşimini daha iyi anlamak ve işlevselliğini geliştirmek için kullanılıyor. Fakat bu işlemin kullanılması enerji tüketiminde artışa sebep olabilir.

Threads tarafından aşırı pil tüketimi probleminin kesin sebebi henüz onaylanmamış olsa da kullanıcıların bu sorunu azaltmak için atabilecekleri adımların farkında olmalarında fayda var. Bu konuda tavsiye edilen geçici bir çözüm, uygulamanın aktif olarak kullanılmadığında bile güncellemeleri ve yeni içeriği kontrol etmesine olanak sağlayan uygulamanın “Arka Planda Uygulama Yenileme” seçeneğini devre dışı bırakmak olacaktır. Bu seçenek sayesinde pil ömrü önemli ölçüde iyileşebilir.

iPhone cihazlarında “Arka Planda Uygulama Yedekleme” seçeneğini devre dışı bırakmak için cihazınızın Ayarlar sayfasına girip, Genel bölümünü açıp, karşınıza çıkan bu seçeneği devre dışı bırakmanız gerekiyor. Android işletim sisteminde ise bunun için yine Ayarlar kısmını açıp Bağlantılar menüsüne girmeniz ve Veri Kullanımı bölümüne dokunmanız gerekiyor. Aynı seçeneği devre dışı bıraktıktan sonra problem geçici de olsa çözülecektir.