Samsung oyuncu ürünlerine özel online mağazası Game Portal’ı açtı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung oyunculara yönelik ürünler için özel bir online mağaza ile hayranlarının karşısına çıktı. Şirket bu alandaki ilk deneyimini şimdilik yalnızca kendi ülkesinde kullanıcılarına sundu. Oyun odaklı ürünlerden oluşan platformun ismi Game Portal olarak duyuruldu.

Game Portal’ın sunduğu ürünler arasında akıllı televizyon, akıllı telefon, oyun monitörleri, bilgisayar, kulaklık, yüksek performans vaat eden SSD’ler ve daha fazlasını içeren geniş bir oyun aksesuarı bulunuyor.

Samsung Game Portal oyuncuların karşısına çıktı

Samsung, Game Portal üzerinden sunulan cihazların çoğunu, sadece oyun cihazları olarak tasarlanmasalar bile, oyun oynamaya elverişli olan ve bazı oyun özellikleri ile üstün performans sağlayan cihazlar arasından listeliyor.

Buna örnek olarak şirketin amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S23 Ultra modeli yer alıyor. Bilindiği üzere cihaz kendi başına bir oyun telefonu olmasa da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde en son mobil oyunları dahi çalıştırma yeteneğine sahiptir.

Ancak yine de şirket tüm ürünlerini oyun odaklı seçeneklere göre sıralamış değil. Ürün kütüphanesine yöneltilen eleştiriler arasında dikkat çeken bir isim, hedef kitle adına iyi bir seçenek olmayan Samsung Galaxy Buds 2 Pro kablosuz kulaklık modeli oluyor. Cihazların video ve müzik tüketirken fark edilmeyen, ancak video oyunları gibi etkileşimli ortamlar için sorun olabilen belirli bir gecikmeye sahip olması, ürünü oyun kulaklıkları arasına yerleştirmek konusunda pek de mantıklı bir tercih olarak görülmüyor.

Bunun gibi ürünler mağazada kalmaya devam ederse, oyun oynamak için optimize edilmemiş diğer cihazları satarken aynı zamanda onları oyuncu dostu olarak gösterecek olan marka için büyük bir sorun haline gelebilir. Bunun haricinde kullanıcılar, Game Portal platformuna ilişkin genel anlamda olumlu bir görüşe sahip.

SamMobile’ın haberine göre Game Portal platformunun ay sonundan önce Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi ülkelerde de kullanıma sunmayı planlıyor. Şimdilik bu takvimde maalesef ki Türkiye yer almıyor. Platformun ülkemizde hizmet vermeye başlayıp başlamayacağı henüz bilinmiyor.