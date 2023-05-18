Tesla tarihinde ilk kez reklam verecek

Elon Musk’ın CEO koltuğunda oturduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tarihinde ilk defa reklam kampanyaları başlatacağını duyurdu. Musk tarafından gerçekleştirilen bu sürpriz duyuru, Austin, Teksas’ta gerçekleşen yıllık hissedarlar toplantısında ortaya çıktı.

Şirketin gelecek vizyonuna ilişkin hissedarlara bilgi veren Elon Musk, ilk olarak Tesla’nın iki yeni model üzerinde çalıştığını aktardı. Bunun ardından tecrübeli iş insanı, firmanın önemli bir değişikliğe giderek daha önce hiç yapmadığı bir şekilde reklam vermeye başlayacağını açıkladı. İşte Musk’ın dikkat toplayan o açıklamaları…

Tesla reklam kampanyalarına başlayacak

Toplantı sırasında bir hissedara yanıt veren Elon Musk, şu açıklama ile şirketin reklam planlarını ifade etti: “Hadi biraz tanıtım kampanyalarını deneyelim ve nasıl çalıştığını görelim. Twitter reklama büyük ölçüde bağımlı, işte bu yüzden buradayım, daha önce hiç gerçek reklam kullanmadım ve şimdi reklama büyük ölçüde bağımlı bir şirketim var. Bu yüzden sanırım reklamın harika olduğunu söylemeliyim, bunu herkes yapmalı!”

Reklam kampanyalarına başlama konusunda Elon Musk’a katılan kalabalık, bu fikre son derece olumlu bir tepki gösterdi. Bu fikir, şirketin CEO koltuğunda oturan Musk’ın gelecek yıl için planlanan iki yeni ürünün lansmanı ve şirketteki görevinde kalma niyeti gibi vaatlerinin yarattığı beklentileri dahi aştı.

İlerleyen süreçte gerçekleşecek olan bu değişim, Elon Musk ve Tesla için bakış açısının tamamen tersine dönmeye başladığına işaret ediyor. Milyarder iş insanı, senelerdir firmanın araçlarına olan talebin her zaman arzı geride bıraktığını savunarak reklam kampanyalarına ihtiyaç olmadığını öne sürmüştü. 2019 yılında Musk, paylaşmış olduğu bir tweet’te şunları ifade etmişti: “Tesla reklam yapmıyor. Bunun yerine bu parayı ürünü harika hale getirmek için kullanıyoruz.”

Yıllık hissedarlar toplantısından sonra Elon Musk, CNBC’ye verdiği bir röportajda, reklamlara yatırım yapma kararının daha önce planlanmadığını ve toplantı sırasında kendisine bu soru yöneltildiğinde ortaya çıktığını açıkladı.

Bu tavır değişikliğinin sebeplerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki Tesla’nın karşı karşıya olduğu pazardaki artan rekabet durumundan kaynaklanıyor. Geleneksel otomobil üreticileri, henüz satışa sunulmamış modelleri de dahil olmak üzere elektrikli araçların reklamlarına ciddi anlamda bir yatırımda bulundu. Rekabette meydana gelen bu artış, Tesla’nın bu yıl bir dizi fiyat indirimi yapmasına sebep oldu. Şimdi ise şirket reklamlarla birlikte rekabete yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.