Elon Musk duyurdu: 2 yeni Tesla modeli geliyor

Tesla CEO’su Elon Musk bugün önemli bir açıklama ile gündeme geldi. Tesla hayranlarına müjdeli bir haber veren Musk, dünyaca ünlü elektrikli otomobil şirketinin iki yeni araç üzerinde çalıştığı söylentilerini doğruladı.

Kısa bir süre önce Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Tesla, şu anda yalnızca Model Y seçeneğini ülkemizde pazarlıyor. Dünya çapında hızla büyümeye devam eden şirket, çok yakında iki yeni model ile portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Musk, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında şu sözlere yer verdi: “Aslında yeni bir ürün geliştiriyoruz. Yepyeni bir ürün tasarlıyoruz. Burada boş boş oturmuyoruz.”

Yeni Tesla modelleri için geri sayım başladı

Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Elon Musk, bir Tesla modelinin görüntüsünün yer aldığı ekranı katılımcılara gösterdi. Fakat paylaşılan görüntünün yeni nesil bir araca ait olup olmadığı henüz paylaşılmadı. Ardından “Çok heyecanlanacağınızı düşündüğüm iki yeni ürün var” diyerek sözlerine başladı. Tecrübeli iş insanı, yeni ürünlerin daha sonra özel bir etkinlikte tanıtılacağını söyleyerek daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Musk, söz konusu yeni ürünlerin tasarım ve üretim tekniklerinin otomobil endüstrisinde “her şeyin çok ilerisinde” olacağını sözlerine ekledi. Aynı zamanda yüksek hacimli ürünler ile karşı karşıya olduğumuzu paylaşarak, bunu daha uygun fiyat etiketleri ile tüketicilerle buluşturacaklarını aktardı. “Bu sadece benim tahminim. Yani beni dava etmeyin. Muhtemelen bu iki modelin birleşiminden yılda 5 milyondan fazla birim üreteceğiz” dedi.

Elon Musk yeni Tesla modelleri için çeşitli fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, Musk’ın bahsetmiş olduğu araçlardan biri olabileceğini düşündüren bir robotaksi geliştirdiğini zaten duyurmuştu. Diğer model ise geçmişte 25 bin dolar değerinde bir araba piyasaya sürme planlarından bahsedilen o seçenek olabilir. Ayrıca şirket daha önce bir Tesla minibüsü için çalıştıklarını da aktarmıştı.

Tesla’nın mevcut dört araçtan oluşan serisi son yıllarda ne yazık ki büyük güncellemeler almadı. Endüstri analizleri, şirketin elektrikli otomobil pazarının zirvesinde kalması için yeni ürünlere ve yükseltmelere ihtiyacı olduğunu savunuyor. Elon Musk ve ekibinin bu konuda gerçekleştireceği hamleler şimdiden birçok insan tarafından heyecanla bekleniyor.

Son olarak Elon Musk etkinlik esnasında, birkaç gecikme yaşayan ve merakla beklenen Cybertruck adlı kamyonet modelinin teslimatlarının bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini de duyurdu.