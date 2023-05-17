Beats Studio Buds + özellikleri ve fiyatı açıklandı

Teknoloji devi Apple, Beats kulaklık markasına yatırım yapmaya ve yeni ürünler ile portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak Beats Studio Buds + adlı kablosuz kulaklığı ile karşımıza çıktı. Etkileyici bir görünüme sahip olan cihaz, ilgi çekici özellikleri ve iOS desteğiyle tanıtıldı.

Beats’in yeni kulaklık modeli, 2021 yılında piyasaya sürülen Studio Buds’ın geliştirilmiş bir versiyonu olarak açıklandı. Ana yenilik olarak ise markanın kendisi tarafından geliştirilen yeni bir çip tercih edildi. Apple’ın kulaklık çiplerinden birini kullanmadığı için cihazın eski sürümü Hey Siri ve Apple Find My gibi özel AirPods özelliklerini desteklemiyordu. Fakat buna çözüm bulan şirket, bu teknolojileri destekleyen yeni donanımlar yarattı.

Beats Studio Buds + özellikleri

Beats’in AirPods cihazlarında kullanılan çipleri tercih etmemesinin sebeplerinden bir tanesi, Beats Studio Buds + modelinin Google Fast Pair, Audio Switch ve Google Find My Device gibi özellikleri destekleyen Android işletim sistemi ile daha fazla uyumluluk sağlaması oldu. Kulaklıklar güçlü ve dengeli bir ses sunmayı vaat eden yeni bir iç yapıya ev sahipliği yapıyor. Dikkat çekici bir görünüme sahip kablosuz kulaklık modeli, şık bir tasarım sunuyor.

Yeni kablosuz Beats kulaklığı gelişmiş bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahip. Bu sayede kullanıcılar, gerçekleştirdikleri sesli sohbetlerde daha kaliteli bir şekilde sesini karşı tarafa iletebiliyor ve içinde bulunduğu çevresel seslerden rahatlıkla arınıyor. Bununla birlikte kullanıcıların aramalarda mümkün olan en iyi ANC ayarına sahip olmak için bu ayarlarda değişikliklerde bulunabileceği söyleniyor.

Beats Studio Buds + kablosuz kulaklık cihazı pil ömrü konusunda da başarılı bir performans vaat ediyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre ürün 9 saate kadar kesintisiz bir şekilde oynatma sunuyor. Öte yandan kullanıcılar, kulaklığın kutusunun 36 saate kadar batarya performansına izin verdiğini belirtiyor. Ter ve suya karşı dayanıklılık gösteren kulaklıkta IPX4 sertifikası yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar spor ve egzersiz yaparken herhangi bir endişe duymadan cihazdan maksimum verim alabiliyor.

Beats Studio Buds + fiyatı

Beats’in yeni kulaklığının fiyatı belli oldu. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulan kulaklık transparan, siyah/altın ve fildişi renk seçenekleriyle 169.99 dolar karşılığında satılıyor.