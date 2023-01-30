Steam, DLC paketleri için özel bir sayfa oluşturdu

Valve şirketi tarafından yönetilen popüler oyun platformu Steam her geçen gün yeni özellikler ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Kullanıcılarına daha konforlu bir oyun odaklı sosyal platform deneyimi sunmayı amaçlayan şirket, bu bağlamda yeni bir özelliğe imza attı. DLC paketleri için özel bir sayfa oluşturan platform, kütüphanelerinde bulunan oyunların genişletme paketlerini arayan oyunculara önemli bir sürprizde bulundu. Hayata geçirilen yeni sayfayla beraber, oyuncular artık her zamankinden çok daha kolay bir şekilde, favori oyunlarının DLC’lerini görüntüleme şansına sahip olabilecek.

Steam platformundaki DLC paketleri tek bir ekranda toplandı

Duyurulan yeni özellik, oyuncuların şirket tarafından yayınlanan yeni fonksiyonları deneyimleyebilecekleri bir tür test bölümü olan Steam Labs’in bir parçası olarak karşımıza çıktı. Steam’de yer alan DLC for You sayfasını ziyaret eden kullanıcılar, oyuncuların kitaplıklarındaki tüm oyun DLC’lerini tek bir yerde bulmalarına olanak tanımaya başladı. Bu yenilik, Steam’in sahip olduğu tüm uzantıları tek bir yerde bulmak için eklediği daha hızlı ve daha pratik bir yol olarak dikkat çekti.

Bununla birlikte sayfada, kitaplığınızdaki oyun sayısına göre ne kadar uzantının indirilebileceği gibi ek detaylara da yer verildi. Sayfayı ziyaret eden kullanıcılar en tepede ‘Oyunlarınız için DLC’ler’ ve ‘Oynadığınız oyunlara ait yeni içerikler keşfedin’ notları ile karşılaşırken; oyunculara ‘kütüphanedeki oyunlar’, ‘kütüphanedeki DLC’ler’ ve son olarak ‘mevcut DLC’ler’ olmak üzere üç farklı istatistik gösterilmeye başlandı.

Steam, DLC paketleri için geliştirilen yeni kısayol sayfası ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Favori oyunlarınız için yayınlanan bazı harika eklenti içeriklerini kaçırmış ya da unutmuş olabilirsiniz. Bu merkez, nelerin mevcut olduğunu keşfetmenize ve bu harika oyunlardan daha fazla yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Karakter görünümleri, içerik paketleri, yeni oyun modları veya genişleme paketleri muhtemelen ilginizi çekecektir.”

Steam’e gelen yeni özellik, Steam Labs tarafından geliştirilen 15. çalışma olarak lanse edildi. Şirket her yıl Steam Labs çatısı altında çeşitli fonksiyonlar üzerinde çalışıyor ve bu özelliklerin kalıcı olup olmaması ise tamamen topluluğun ilgisine bırakılıyor. Fakat lansman tarihinden kısa bir süre içerisinde yeni DLC sayfasının binlerce beğeni alması, özelliğin topluluk içerisinde başarılı olduğunu ispatlıyor. Dolayısıyla bu sayfanın şimdilik test sürecinde olduğunu görsek de kalıcı hale geleceği neredeyse kesin gibi gözüküyor.