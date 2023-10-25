Steam Türkiye’de yerel fiyatlandırmayı kaldıracak

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam, 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren Türkiye’de yerel fiyatlandırmayı kaldıracağını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, Türkiye’de Steam üzerinden satın alınan tüm oyunlar ve içerikler ABD doları cinsinden satılacak.
Steam’in yapmış olduğu resmi açıklamaya göre bu kararın Türkiye’deki oyuncular ve iş ortakları için daha istikrar ve tutarlılık sağlayacağı ifade edildi. Aynı zamanda kararın alınma nedeni, Türk Lirası’nın öngörülemeyen dalgalanmalarından kaynaklandığı dile getirildi.
Steam’de oyun fiyatları yükselecek
Steam platformunun Türkiye’deki yerel fiyatlandırma politikası 2015 yılından bu yana yürürlükteydi. Bu politika kapsamında Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybını dengelemek için oyun fiyatlarında indirim uygulanıyordu.
Steam’in Türkiye’deki yerel fiyatlandırmayı kaldırma kararı ise ülkemizdeki oyuncular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Bu kararla birlikte oyun fiyatlarının Türk Lirası cinsinden daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla çok yakında Steam’deki tüm ürünler zamlı fiyatlarla karşımıza çıkabilir.
Steam’in almış olduğu bu karar, Türkiye ve Arjantin’i kapsıyor. İki ülkede de döviz kurunda meydana gelen ani dalgalanmalara işaret ediliyor. Alınan bu karar oyunseverler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Sosyal ağlarda birçok kullanıcı, bu kararın artık oyunlara erişimi daha zor bir hale getireceğini ve fiyatların artacağını ileri sürüyor.
Steam’in konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde oldu:
“Arjantin ve Türkiye’deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek.
20 Kasım’dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye’deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız: “LATAM-USD” (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve “MENA-USD” (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam’de istedikleri fiyata satabilir.
Arjantin ve Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık.
Arjantin ve Türkiye’deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.”