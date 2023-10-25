Steam Türkiye’de yerel fiyatlandırmayı kaldıracak

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam, 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren Türkiye’de yerel fiyatlandırmayı kaldıracağını açıkladı. Bu karar doğrultusunda, Türkiye’de Steam üzerinden satın alınan tüm oyunlar ve içerikler ABD doları cinsinden satılacak.

Steam’in yapmış olduğu resmi açıklamaya göre bu kararın Türkiye’deki oyuncular ve iş ortakları için daha istikrar ve tutarlılık sağlayacağı ifade edildi. Aynı zamanda kararın alınma nedeni, Türk Lirası’nın öngörülemeyen dalgalanmalarından kaynaklandığı dile getirildi.

Steam’de oyun fiyatları yükselecek

Steam platformunun Türkiye’deki yerel fiyatlandırma politikası 2015 yılından bu yana yürürlükteydi. Bu politika kapsamında Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybını dengelemek için oyun fiyatlarında indirim uygulanıyordu.

Steam’in Türkiye’deki yerel fiyatlandırmayı kaldırma kararı ise ülkemizdeki oyuncular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Bu kararla birlikte oyun fiyatlarının Türk Lirası cinsinden daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla çok yakında Steam’deki tüm ürünler zamlı fiyatlarla karşımıza çıkabilir.

Steam’in almış olduğu bu karar, Türkiye ve Arjantin’i kapsıyor. İki ülkede de döviz kurunda meydana gelen ani dalgalanmalara işaret ediliyor. Alınan bu karar oyunseverler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Sosyal ağlarda birçok kullanıcı, bu kararın artık oyunlara erişimi daha zor bir hale getireceğini ve fiyatların artacağını ileri sürüyor.

Steam’in konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde oldu: