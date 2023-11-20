Bakanlıktan 5G açıklaması: 25 bölgede test ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde 5G Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Lansman Töreni etkinliğine katılım gösterdi. Gerçekleştirilen lansman etkinliğinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve GSM operatörleri ile proje izleme iş birliği protokolü imzalanırken, Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar da geldi.

“Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız ve BTK koordinasyonunda OSTİM bünyesinde 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ni (HTK) kurduk. HTK üyesi firmalar tarafından, 5G’ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlar ile cevap verebilmek amacıyla ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ (UUYM5G Projesi) geliştirildi. Projemizle; elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz” açıklamasında bulunan Bakan Uraloğlu, 5G bağlantı teknolojisinin şu anda 27 farklı bölgede test edildiğini duyurdu.

5G bağlantısı farklı lokasyonlarda test ediliyor

“Teknoloji dünyasında bir çığır açacak olan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı aşikâr. 5G altyapısında ihtiyaç duyulan, anteninden çekirdek şebekesine kadar tüm ürünlerin, yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesine çalışıyoruz” ifadelerine yer veren Bakan Uraloğlu, şu anda 5G şebekesinin 25 farklı bölgede test edildiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı’nda 5G bağlantı desteğine uyumlu bir cihaza sahip olan kullanıcıların şu anda bu şebeke imkanından yararlanabileceğini hatırlatan Bakan, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Abonelerin ortalama veri indirme hızları saniyede 1gigabit (cigabit) ve gönderme hızları ise saniyede 90 megabit. Yani internet hızımız adeta uçuyor. 5G ile ülkemize, dünyayla rekabet edecek hızı sunmak ve yüksek oranda yerli ve milli ürünleri kullanarak geçişi sağlamak öncelikli hedefimiz. Ülkemiz, dijitalleşme konusunda attığı adımlarla geleceğin lider ekonomilerinden biri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.”

“5G ile internet hızımız adeta uçuyor”

Bakan Uraloğlu, BTK’nın üç mobil işletmeciye İstanbul Havalimanı’nda 5G hizmeti sunması için izin verdiğini ifade etti ve alınan sonuçları şu cümleler ile paylaştı: