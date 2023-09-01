Starfield erken erişim sürümünde hatalar meydana geldi

Yıllardır beklenen Bethesda Game Studios imzalı, uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield, erken erişim sürümü ile hayranları karşısına çıktı. 6 Eylül’de küresel olarak oyuncuların beğenisine sunulacak olan AAA yapımı, bugün yani 1 Eylül itibarıyla da ön sipariş ücretini ödeyen sevenleri için erkenden kullanıma açılmış durumda.

Fakat daha birinci gününde oyuncuları adeta çılgına döndüren hatalara ev sahipliği yapan Starfield, erken erişim aşamasında bekleneni verememiş gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük sosyal haber ve tartışma topluluklarının bulunduğu Reddit’teki “Starfield” adlı topluluktaki, geri sayım sona ermiş olmasına rağmen oyuna girmeye çalıştıklarında “Henüz çok erken” minvalinde uyarılar ile karşılaştıklarından yakınıyorlar.

Starfield erken erişim sürümü başarısız oldu

Erken erişim sürümüne para ödeyenlerin yanı sıra, Starfield’ı önceden deneyimleme imkanı yakalayan onlarca oyuncudan da benzer şikayetler geldiği görülüyor. Öte tarafta, belli bir süre beklemelerine rağmen bile oyuna hala giriş yapamadığını ve boşuna ön sipariş ücreti ödediğini söyleyen oyuncular da Bethesda’ya tepki gösteriyor.

Üstelik oyuncuları çılgına çeviren tek hatanın bununla da sınırlı olmadığını da belirtmemizde yarar var. Starfield’in erken erişim sürümüne uzun bir bekleyişin ardından erişme şansı bulduğunu söyleyen oyuncular, oyunun görsel olarak beklenenin altında kaldığını, oynanışını olumsuz anlamda etkileyen hatalarla ve tuhaf NPC’lerle dolu olduğunu iddia ediyorlar.

Tabii ki de henüz erken erişim aşamasında olan bir oyun için bu ve benzeri hataların meydana gelmesi normal karşılanıyor fakat Starfield’ın neredeyse 5 yıldır beklenen bir yapımı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, tuhaf bug’lar ve oynanış hatalarının yaşanmaması gerektiğine dair yoğun bir beklenti oluşuyor.

Starfield sistem gereksinimleri açıklandı

Değişken bir sistem gereksinimine sahip olan Starfield, bilgisayarda 1440p ve 4K kalitesinde çalışması için kullanıcılarından farklı donanım gereksinimlerini karşılamasını isteyecek. Starfield’in PC’deki lansmanı için özel bir ortak olarak duyurulan AMD, kullanıcıların sahip olması gereken sistem gereksinimlerini şöyle sıraladı:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 22H2

Windows 10 22H2 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Güncel Windows 10/11

Güncel Windows 10/11 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

1080p çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 5 7600 Ekran kartı: AMD Radeon RX 7600

1440p (2K) çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800

4K çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT

Starfield fiyatı ne kadar?

Bethesda imzalı Starfield Steam platformunda şu anda 899 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Oyunun Digital Premium Edition sürümü ise 1.299 TL’den satılıyor.

Bethesda’nın Creation Engine 2 oyun motoruyla geliştirilen Starfield, 6 Eylül tarihinde Xbox Series X/S ile PC platformlarının yanı sıra, Microsoft’un aylık abonelik servisi Xbox Game Pass’te piyasaya sürülecek.