Starfield sistem gereksinimleri açıklandı

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield için geri sayım başlamış durumda. Creation Engine 2 motoruyla geliştirilen ve 6 Eylül tarihinde Xbox Series X/S ile PC platformlarında yayınlanacak oyun, büyük bir heyecan yarattı. İlk kez 2018 yılındaki E3 fuarında duyurulan yapımla ilgili dikkat çeken bir haber karşımıza çıktı. PC için Starfield sistem gereksinimleri duyuruldu.

AMD, Starfield’ın PC’deki lansmanı için özel bir ortak olarak duyurulmuştu. Şirket, bilgisayarda 1440p ve 4K kalitesinde oyunun çalışması için kullanıcıların cihazlarının karşılaması gereken gereksinimleri paylaştı. İşte detaylar…

Starfield sistem gereksinimleri (PC)

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 22H2

Windows 10 22H2 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Güncel Windows 10/11

Güncel Windows 10/11 RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 Depolama alanı: 125 GB SSD

125 GB SSD DirectX: Sürüm 12

1080p çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 5 7600

AMD Ryzen 5 7600 Ekran kartı: AMD Radeon RX 7600

1440p (2K) çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800

4K çözünürlük gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XT

AMD tarafından paylaşılan Starfield sistem gereksinimleri, oyunu 1440p ya da 4K kalitesinde oynatmak için gereken ayarları detaylandırıyor. 1440p oyun deneyimi için şirket, AMD Radeon RX 6800 serisi grafik kartları ile birlikte AMD Ryzen 7 7700X işlemci kullanılmasını öneriyor. Şirkete göre bu kombinasyon, maksimum görsel ayarlar ve yüksek kare hızı sağlamak adına geniş ekran oyunları için ideal bir seçenek olarak görülüyor. Fakat 4K kalitesine çıkmak isteyenlerin biraz daha güçlü bir bilgisayara ihtiyacı olacak.

Bunun sebebi ise şirketin AMD Radeon RX 7900 XT grafik kartı ile beraber AMD Ryzen 7 7800X3D işlemci kullanılmasını önermesi olarak belirtiliyor. Firma bu bilgisayar sisteminin, oyun için en iyi 4K deneyimini sunacağını vaat ediyor. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise tüm gereksinimlerin NVIDIA veya Intel’deki karşılıkları henüz bilinmiyor. Şimdilik yalnızca AMD donanımlarına ilişkin gereksinimlere yer veriliyor.

Starfield fiyatı ne kadar olacak?

Bethesda imzalı Starfield şu anda Steam’de ön siparişe açılmış durumda. 6 Eylül tarihinde piyasaya çıkması beklenen oyun 899 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Oyunun Digital Premium Edition sürümü ise 1.299 TL’den satılıyor.