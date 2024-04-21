Stardew Valley 1.6.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

Stardew Valley hayranları için beklenen haber geldi. Geçtiğimiz ay 1.6 güncellemesini oyuncularla buluşturan ekip, yayınlamış olduğu ara güncellemelerle oyunu daha dinamik tutmaya devam ediyor. Geçen hafta Eric “ConcernedApe” Barone tarafından duyurulan yeni 1.6.4 güncellemesi nihayet Stardew Valley oyuncularına sunuldu.

Şimdilik sadece PC platformunda kullanıcıların erişimine sunulan yeni güncelleme, oyuncular için bir dizi ilgi çekici yenilik vaat ediyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz ki 20 yeni mayın düzeni seçeneğinin oyunculara sunulması olarak görülüyor. Böylelikle oyuncuların daha heyecan verici bir maceraya adım atabileceği belirtiliyor.

Stardew Valley 1.6.4 ile gelen yeni özellikler

20 yeni mayın düzeniyle oyuncuların hareket alanını genişleten şirket, bununla birlikte ayrıca daha kolay bir şekilde balık bulmanıza yardımcı olacak yeni balıkçılık etkinlikleri getiriyor. Öte yandan oyuna, bir ailenin sonuna kadar büyümesine katkı sağladığımızda ortaya çıkacak özel bir sahne sunmaya başladı.

Dört yeni peri stili türünü oyunculara sunan yeni Stardew Valley güncellemesi, artık balık tanklarına hayvanlar dışında sekiz ek öğe daha yerleştirmenize izin vermeye başladı. Rakun dükkanı artık gizemli kutular için bir takas seçeneği sunmaya başlarken; öte taraftan yosun büyümesini önlemek için ağaçlara sirke dökme imkanı sunuldu.

Görsel anlamda birçok iyileştirmeye yer veren ekip, Qi kulübü paralarını mağaza menüsüne taşıdı. Haritalarda çeşitli düzenlemeler yer alırken, aynı zamanda Çince, Fransızca ve Rusça gibi dillerde bazı tabelalarda iyileştirmeler sağlandı. Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde çevirisi konusunda revize gerçekleştirildi. Son olarak oyuna aşağıdaki konularda düzenlemeler getirildi:

Pahalı bir Qi mücevher mağazası satın alımı olarak mini nakliye kutusu eklendi.

Kafatası Mağarası hazine sandıklarına daha fazla çeşitlilik ve iyileştirmeler eklendi.

Yaşam iksirleri artık yalnızca sağlığı yenileyecek. Enerji tonikleri ise sadece enerjiyi yenileyecek.

Yabani tohum lekeleri artık daha nadir olacak. Fakat daha fazla tohum verecek.

Yanardağın giriş seviyesindeki canavarlar artık her gün rastgele bir şekilde seçilecek.

İç mekanda hazine totemi kullanmak artık işe yaramayacak.

Madenlerde seviye aşağı inmek artık sizi 1 saniye boyunca hasar görmez hale getirecek.

Rakun gizem kutusu ödülü 4’ten 5’e çıkarıldı.

Çiftçilik deneyimi artık ustalık deneyimine yüzde 50 oranında katkıda bulunacak.

Buz küresi artık havada zıplayan bir örümceği dondurmayacak.

Kışlık balık tutma görev havuzundan kırmızı balığı ve yazlık görev havuzundan sardalye kaldırıldı.

Artık normal madenlere inerek calico rating puanı alamayacaksınız.

Gizemli kutuları bulma şansı biraz azalacak.

Maden varilleri ve kömür arabaları artık her yılın başında yenilenecek.

Gizemli kutu ödüllerinin sırası artık kaydetme başına yerine oyuncu başına rastgele bir şekilde belirlenecek.

Stardew Valley 1.6.4 güncellemesi ile ilgili daha fazla detaya ulaşmak için tam yama notları sayfasını ziyaret ederek tüm ayrıntılara göz atabilirsiniz.