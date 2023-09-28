SSC SC-01: Xiaomi yeni elektrikli arabasını tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi dünya genelinde pek çok tüketici tarafından üretmiş olduğu akıllı telefonlar, tabletler ve diğer teknolojik ürünleriyle tanınıyor. Fakat şirket son yıllarda kataloğuna bir yeni ürün kategorisini daha dahil etmeyi amaçlıyor. Elektrikli otomobil pazarına giriş yapmaya hazırlanan şirket araç üzerinde çalışmaya devam ederken, startup girişimi Gongjianpai Auto Technology ile ortaklaşa bir şekilde XiaoPaoChe SSC SC-01 modelini resmen tanıttı.

Xiaomi’nin desteği ile piyasaya çıkan yeni elektrikli araba, ilk bakışta İtalyan lüks otomobil devi Ferrari’yi oldukça anımsatan sportif çekiciliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Son derece iddialı bir tasarıma sahip olan aracın teknik özellikleri resmen duyuruldu. Otomobilin iddia edilen fiyatı ise şimdiden birçok kişiyi heyecanlandırdı.

SSC SC-01 şık tasarımıyla ilgi odağı haline geldi

Xiaomi’nin elektrikli otomobil girişimi SSC SC-01, araca şarj başına yaklaşık 520 km menzil sağlayan 60 kW’lık pillerle donatılıyor. “Yüzde 100 elektrikli bir roadster” olarak lanse edilen modelin güç aktarma sistemi ise 431 bg toplam güç ve 0’dan 100 km/saat hıza yalnızca 3,5 saniyede hızlanma sağlayan iki elektrikli motora ev sahipliği yapıyor.

Aracın şasisi 1.370 kg ağırlık kazandıran boru şeklinde çelik bir yapıya sahipken, BMW Z4’ten ise 14,2 cm daha alçak olduğu belirtiliyor. Tekerlekler 18 inç, Michelin Pilot Sport Cup2 lastiklerle kaplı ve disk fren sistemi önde altı, arkada iki pistondan oluşuyor.

SSC SC-01 alt tarafında Alcantara kaplı ve kabuk şeklinde spor koltuklar, deri kaplı üç kollu direksiyon simidi, LCD gösterge paneli, vites seçicili orta konsol ve klima dahil pek çok özellik sunuyor. Fakat ne yazık ki modelde herhangi bir multimedya merkezi yer almıyor.

SSC SC-01’in Çin’in Taklamakan çölünün kuzey ucuna yakın ve Turpan kentinin doğusunda yer alan dağlık bir bölge olan Yanan Dağlar’da gerçekleştirilen son testlerden başarıyla geçtiği söyleniyor. Aracın piyasada satışa çıkacağı tarih resmi olarak duyurulmasa da 2024 yılında alıcılara hitap etmeye başlayacağı söyleniyor.

Xiaomi imzalı yeni elektrikli otomobil modeli SSC SC-01 için henüz bir fiyat da verilmedi. Ancak iddialara göre araç, 300 bin Çin Yuanı bandında bir fiyattan tüketicilerle buluşacak. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 1 milyon 100 bin TL’ye tekabül ediyor.