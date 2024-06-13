SpaceX’te olaylar durulmuyor! Elon Musk cinsel tacizle suçlanıyor

Dünyanın en zengin insanları arasında kabul edilen Elon Musk cinsel taciz suçlaması ile karşı karşıya kaldı. SpaceX CEO’su, şirket içinde yaşanan birtakım skandal olaylarla gündeme geldi. Daha önce de hakkında bu tarz çeşitli iddialar ortaya atılan Musk, eski çalışanlarının sansasyonel itiraflarıyla dikkatleri üzerinde topladı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Elon Musk eski SpaceX çalışanları tarafından cinsel taciz ile suçlanıyor. Musk’ın daha önce bir stajyer ve bir çalışanla birliktelik yaşadığı öne sürülürken, başka bir kadın çalışana ise çocuk yapma teklifinde bulunduğu dile getiriliyor. İşte akıllara durgunluk veren iddiaların detayları…

Elon Musk bir kez daha cinsel taciz suçlamasıyla gündemde

İddialara göre Elon Musk, sonrasında yönetici olarak rol verdiği eski bir SpaceX stajyeriyle cinsel ilişkiye girdi. Başka bir çalışanla da benzer bir ilişki kurduğu öne sürülen Musk, aynı zamanda üçüncü bir kadın çalışana ise çocuk sahibi olma teklifinde bulundu. İddialar doğrultusunda iş insanı tüm bunlardan sonra söz konusu çalışanlarının performansından şikayetçi olarak kendisine yöneltilen zam taleplerini de geri çevirdi.

Ortaya çıkan bu çarpıcı iddialar çeşitli SMS, e-posta ve belgelerden alıntılarla karşımıza çıkıyor. Toplamda 48 kişiyle yapılan görüşmelere dayandırılan iddialara ilişkin şimdilik Elon Musk’tan herhangi bir cevap gelmedi. Fakat SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell bu iddiaların tamamen yanıltıcı olduğunu ifade ederek reddetti. Bunların herhangi bir şekilde SpaceX’in çalışma kültürüyle örtüşmediğini dile getirdi. Yine de şirketin bu tür şikayetleri detaylı bir şekilde araştırdığını sözlerine ekledi.

Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti

Her ne kadar SpaceX yönetimi bu iddiaları kabul etmese de geçmişte buna benzer çeşitli olaylarla karşılaştığımızı hatırlatmakta yarar var. Geçtiğimiz yıllarda Elon Musk’ın bir SpaceX görevlisine cinsel tacizde bulunduğu; kendisine erotik bir masaj yapması karşılığında ona bir at hediye edeceği gündeme düşmüştü. O dönem de iddiaları reddeden şirket, cinsel taciz iddiasında bulunan kadına 250 bin dolar tutarında ödeme yapmıştı.

2022 yılında konuya ilişkin açıklamada bulunan Elon Musk şu ifadelerle kendini savunmuştu: