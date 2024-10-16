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    Şık tasarımlı Vivo Y19s resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

    Bütçe dostu fiyatlarla raflara gelecek Vivo Y19s şık tasarımıyla piyasaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri resmen açıklandı.
    Vivo Y19s
    Görsel: Vivo

    Vivo Y19s bugün sessiz sedasız bir şekilde piyasaya çıktı. Vivo’nun uygun fiyatlı yeni telefonu, temel ihtiyaçlara odaklanan yapısıyla resmen tanıtıldı. 2019’da piyasaya çıkan Y19’un değil, 2023 yılının sonlarında duyurulan Y17s’in doğrudan devamı niteliğinde olan bu model küçük bazı iyileştirmelerle karşımıza çıktı.

    Vivo’nun yeni telefonu şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Stereo hoparlörlere sahip olan cihaz, serinin önceki modeline göre daha dayanıklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Öte yandan cihaz, 5.500 mAh’lik geniş pil performansıyla da dikkat topluyor. İşte Vivo Y19s’in merak edilen tüm ayrıntıları…

    Vivo Y19s teknik özellikleri

    • Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,68 inç LCD ekran, 1000 nit parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Unisoc T612
    • GPU: Mali-G57 GPU’lu Unisoc T612
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve bir yardımcı lens
    • Ön kamera: 5 MP selfie kamerası
    • RAM kapasitesi: 6 GB LPDDR4X RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB depolama
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı FunTouchOS 14 kullanıcı arayüzü

    GSMArena’nın haberine göre yeni Vivo modeli 6,68 inç LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 90 Hz’e kadar yenileme hızı desteklenirken, 1.000 nit tepe parlaklık sunuluyor. Cihaz giriş seviyesi bir model için artık standart hale gelen HD+ çözünürlük kalitesiyle hizmet veriyor.

    Vivo Y19s
    Görsel: Vivo

    Vivo Y19s modeli arka tarafta çift kamera setiyle geliyor. Cihazda 50 MP ana kamera yer alırken, bununla beraber ayrıca bir yardımcı lens sunuluyor. Ayrıca serinin önceki modelinde yer almayan RGB LED halkası ile bildirimlerinizi özelleştirebileceğiniz modern bir tasarım kullanılıyor. Cihazın ön kısmında yer alan delik çentik içerisinde de 5 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

    Unisoc T612 çipiyle gelen yeni Vivo modeli 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. IP64 sertifikasıyla suya dayanıklılığını ortaya koyan model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan FunTouchOS 14 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.

    Vivo Y19s özellikleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar netlik kazansa da ne yazık ki cihazın satış fiyatı henüz açıklanmadı. Şu anda resmi satışları başlamayan cihazın ilerleyen günlerde tüketicilerle buluşmaya başlayacağı ve böylelikle fiyat etiketinin resmen duyurulacağı ifade ediliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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