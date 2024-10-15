Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Mobil uygulaması neden açılmıyor? (15 Ekim erişim problemi)

Ziraat Bankası uygulaması çöktü mü? Ziraat Mobil uygulaması açılmıyor! Türkiye’nin önde gelen kamu bankası bir süredir sistem arızası ile karşı karşıya. Türkiye genelinde sistemlerin aksaklığa uğradığına ilişkin raporlar geliyor.

Ziraat Mobil uygulamasını açan kullanıcılar şu uyarı metni ile karşılaşıyor: “Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

Bununla birlikte Ziraat Bankası çökme problemi ile ilgili kullanıcı geri bildirimleri, problemin yalnızca Ziraat Mobil uygulamasında olmadığını, temaslı ve temassız fiziksel kart ile olan işlemlerde de aynı durumun yaşandığını aktarıyor.

DownDetector verilerine göre Ziraat Bankası erişim sorunu 16:00 sularında hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı. DownDetector’un sayfasında konuya ilişkin şu nota yer verildi: “Kullanıcı raporları Ziraat Bankası şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.”

Kullanıcı geri bildirimleri mobil bankacılık, mobil girişi ve çevrimiçi giriş gibi konularda problemin olduğuna işaret etse de bunun yalnızca Ziraat Mobil ile sınırlı olmadığı, fiziksel kartlarda da aynı problemin görüldüğü X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının geri bildirimlerinden alındı.

Ziraat Mobil’e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Ziraat’in mobil uygulaması erişim problemi ile Türkiye genelinde bir problemle karşımıza çıktı. Pek çok kullanıcı “Ziraat Mobil ne zaman düzelecek?” diye beklerken, şimdilik konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Henüz Ziraat Bankası ve Ziraat Mobil uygulaması üzerinde görülen problemin sebebi de açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda bankadan konuyla alakalı resmi açıklama geleceği ve sorunun kısa süre içinde çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

GÜNCELLEME (17:30): Kullanıcı raporlarına göre sorun şu anda düzelmiş görünüyor.