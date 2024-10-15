Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Ziraat Bankası çöktü mü? Ziraat Mobil uygulaması neden açılmıyor? (15 Ekim erişim problemi)

    Ziraat Bankası çöktü mü, Ziraat Mobil neden açılmıyor? Bankanın tüm hizmetlerinde anlık olarak erişim problemi yaşanıyor.
    Güncelleme:
    Ziraat Mobil çöktü mü

    Ziraat Bankası uygulaması çöktü mü? Ziraat Mobil uygulaması açılmıyor! Türkiye’nin önde gelen kamu bankası bir süredir sistem arızası ile karşı karşıya. Türkiye genelinde sistemlerin aksaklığa uğradığına ilişkin raporlar geliyor.

    Ziraat Mobil uygulamasını açan kullanıcılar şu uyarı metni ile karşılaşıyor: “Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

    Ziraat Mobil çöktü mü

    Bununla birlikte Ziraat Bankası çökme problemi ile ilgili kullanıcı geri bildirimleri, problemin yalnızca Ziraat Mobil uygulamasında olmadığını, temaslı ve temassız fiziksel kart ile olan işlemlerde de aynı durumun yaşandığını aktarıyor.

    DownDetector verilerine göre Ziraat Bankası erişim sorunu 16:00 sularında hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı. DownDetector’un sayfasında konuya ilişkin şu nota yer verildi: “Kullanıcı raporları Ziraat Bankası şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

    Ziraat Bankası ve Ziraat Mobil erişim problemi

    Kullanıcı geri bildirimleri mobil bankacılık, mobil girişi ve çevrimiçi giriş gibi konularda problemin olduğuna işaret etse de bunun yalnızca Ziraat Mobil ile sınırlı olmadığı, fiziksel kartlarda da aynı problemin görüldüğü X (eski adıyla Twitter) kullanıcılarının geri bildirimlerinden alındı.

    Ziraat Mobil’e neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

    Ziraat’in mobil uygulaması erişim problemi ile Türkiye genelinde bir problemle karşımıza çıktı. Pek çok kullanıcı “Ziraat Mobil ne zaman düzelecek?” diye beklerken, şimdilik konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

    Henüz Ziraat Bankası ve Ziraat Mobil uygulaması üzerinde görülen problemin sebebi de açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda bankadan konuyla alakalı resmi açıklama geleceği ve sorunun kısa süre içinde çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

    GÜNCELLEME (17:30): Kullanıcı raporlarına göre sorun şu anda düzelmiş görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.