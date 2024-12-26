SEGA eski şöhretine kavuşmak için çareyi “abonelik hizmetlerinde” buldu

Bir dönemin efsanesi olan SEGA, eski şöhretine yeniden kavuşmak için bazı planlar yapıyor.

SEGA Başkanı Shuji Utsumi, şirketin abonelik hizmetlerine sıcak baktığını ima ediyor.

Japon oyun devi SEGA eski şöhretine yeniden kavuşmak için bazı girişimler üzerinde çalışıyor. BBC ile yapılan bir röportaja göre SEGA, abonelik hizmetlerine sıcak bakmaya başladı. Şirketin başkanı Shuji Utsumi, SEGA’nın bu alana yönelik ilgisini dile getirdi. Fakat ne yazık ki planlarının tam olarak ne olduğunu söylemeyi şimdilik reddetti.

VGC’nin haberine göre Shuji Utsumi, BBC’ye vermiş olduğu demeçte abonelik hizmetlerinin çok ilginç olduğu yorumunu yaptı. Bununla birlikte SEGA’nın bazı fırsatları analiz ettiğini dile getirdi. Utsumi’nin kendi deyimiyle SEGA eski şatafatlı dönemine geri dönmek için “bir şeyler düşünüyor”. Fakat şu anda planların ne olacağını açıklayamıyor.

Bu nedenle SEGA ekibinin abonelik hizmeti mi oluşturmak istediğini, yoksa sadece sektörde ortaklık mı kurmak istediğini henüz maalesef kesin olarak bilmiyoruz. Fakat yine de Utsumi, “Şu anda açıklayamayacağımız bir şey hakkında düşünüyoruz ve tartışıyoruz” diyerek beklentileri daha da artırıyor.

SEGA geleceğe sağlam adımlarla ayak basmak istiyor

BBC ile yaptığı görüşme sırasında Utsumi, SEGA’nın yeniden parlamasını sağlama arzusunu yineledi. Utsumi’ye göre şirketin, insanların beklentilerini karşılayabilecek veya aşabilecek bir tutum benimsemesi gerekiyor. Bu noktada bazı riskleri göze almış gibi görünen şirket, geleceğe daha emin adımlarla ayak basmak istiyor.

2024 yılında SEGA, Metaphor: ReFantazio ve Like a Dragon: Infinite Wealth gibi birkaç oyun yayınladı. Şirkete göre Like a Dragon/Yakuza serisinin oyunları, Sonic oyunlarının yanı sıra stüdyonun temel direklerinden biri olacak.

Sonic Superstars tam bir hayal kırıklığı olsa da yeni Sonic filmi gişede iyi bir performans sergiliyor. Benzer bir şekilde yayıncı gelecek yıl Like a Dragon serisinden başka bir oyun sunmayı planlıyor. Bu kez Goro Majima’nın Hawaii’deki baş kahraman olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan şirket, yeni Virtua Fighter ve Jet Set Radio oyunlarını da karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Jet Set Radio ile ilgili söylentiler, canlı hizmet modelini takip edebilecek, çok oyunculuya güçlü bir şekilde odaklanan bir oyuna işaret ediyor.

Belki de SEGA ekibinin abonelik hizmetleri segmentindeki planları, henüz çıkış tarihi olmayan bir sonraki Jet Set Radio gibi bazı oyunların lansman planlarıyla ilgili olabilir.