Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    SEGA eski şöhretine kavuşmak için çareyi “abonelik hizmetlerinde” buldu

    Bir döneme damga vuran oyun şirketi SEGA, eski şöhretine yeniden kavuşmak için çözümü "abonelik hizmetlerinde" bulmuş olabilir.
    SEGA
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Bir dönemin efsanesi olan SEGA, eski şöhretine yeniden kavuşmak için bazı planlar yapıyor.
    • SEGA Başkanı Shuji Utsumi, şirketin abonelik hizmetlerine sıcak baktığını ima ediyor.

    Japon oyun devi SEGA eski şöhretine yeniden kavuşmak için bazı girişimler üzerinde çalışıyor. BBC ile yapılan bir röportaja göre SEGA, abonelik hizmetlerine sıcak bakmaya başladı. Şirketin başkanı Shuji Utsumi, SEGA’nın bu alana yönelik ilgisini dile getirdi. Fakat ne yazık ki planlarının tam olarak ne olduğunu söylemeyi şimdilik reddetti.

    VGC’nin haberine göre Shuji Utsumi, BBC’ye vermiş olduğu demeçte abonelik hizmetlerinin çok ilginç olduğu yorumunu yaptı. Bununla birlikte SEGA’nın bazı fırsatları analiz ettiğini dile getirdi. Utsumi’nin kendi deyimiyle SEGA eski şatafatlı dönemine geri dönmek için “bir şeyler düşünüyor”. Fakat şu anda planların ne olacağını açıklayamıyor.

    Bu nedenle SEGA ekibinin abonelik hizmeti mi oluşturmak istediğini, yoksa sadece sektörde ortaklık mı kurmak istediğini henüz maalesef kesin olarak bilmiyoruz. Fakat yine de Utsumi, “Şu anda açıklayamayacağımız bir şey hakkında düşünüyoruz ve tartışıyoruz” diyerek beklentileri daha da artırıyor.

    SEGA geleceğe sağlam adımlarla ayak basmak istiyor

    BBC ile yaptığı görüşme sırasında Utsumi, SEGA’nın yeniden parlamasını sağlama arzusunu yineledi. Utsumi’ye göre şirketin, insanların beklentilerini karşılayabilecek veya aşabilecek bir tutum benimsemesi gerekiyor. Bu noktada bazı riskleri göze almış gibi görünen şirket, geleceğe daha emin adımlarla ayak basmak istiyor.

    SEGA

    2024 yılında SEGA, Metaphor: ReFantazio ve Like a Dragon: Infinite Wealth gibi birkaç oyun yayınladı. Şirkete göre Like a Dragon/Yakuza serisinin oyunları, Sonic oyunlarının yanı sıra stüdyonun temel direklerinden biri olacak.

    Sonic Superstars tam bir hayal kırıklığı olsa da yeni Sonic filmi gişede iyi bir performans sergiliyor. Benzer bir şekilde yayıncı gelecek yıl Like a Dragon serisinden başka bir oyun sunmayı planlıyor. Bu kez Goro Majima’nın Hawaii’deki baş kahraman olacağı ifade ediliyor.

    Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

    Öte yandan şirket, yeni Virtua Fighter ve Jet Set Radio oyunlarını da karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Jet Set Radio ile ilgili söylentiler, canlı hizmet modelini takip edebilecek, çok oyunculuya güçlü bir şekilde odaklanan bir oyuna işaret ediyor.

    Belki de SEGA ekibinin abonelik hizmetleri segmentindeki planları, henüz çıkış tarihi olmayan bir sonraki Jet Set Radio gibi bazı oyunların lansman planlarıyla ilgili olabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.