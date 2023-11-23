Samsung’un 6 ay ücretsiz Amazon Prime kampanyasında kupon kodları tükendi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün önemli bir açıklama yaparak hayranlarına eşsiz bir fırsat sunmuştu. Samsung Türkiye, tüm internet kullanıcıları için geçerli olacak şekilde 6 ay boyunca ücretsiz Amazon Prime aboneliği sunmaya başladı. Fakat henüz ilk saatlerden kampanya yoğun bir katılım ile karşılaştı. Herkesin faydalanabildiği bu fırsatta, henüz gece olmadan kupon kodlarının tükendiği belirtildi.

Amazon’un abonelik hizmeti olan Amazon Prime, kullanıcılara bir dizi ayrıcalıklı özellik sunuyor. Ücretsiz kargo avantajından Prime’a özel ürün fırsatlarına, Prime Gaming hizmetinden dijital streaming servisi Prime Video’ya kadar birbirinden ilgi çekici ayrıcalıklar bulunuyor. Normal değeri 39 TL olarak karşımıza çıkan servis, bugün Samsung Türkiye tarafından 6 ay bedava sunuluyordu. Fakat kullanıcıların gösterdiği yoğun ilgi, kampanyanın da hızlı bir şekilde sona ermesine sebep oldu.

Samsung, ücretsiz Amazon Prime fırsatının sona erdiğini duyurdu

Samsung’un sunduğu ücretsiz Amazon Prime kampanyası ilk etapta yalnızca seçili bazı Samsung telefonları içeriyordu. Fakat şirket daha sonra bunu tüm internet kullanıcılarına sunmaya başladı. Toplamda 50 bin kişi ile sınırlı olduğu ifade edilen kampanya, saatler içinde sona erdi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, bunun için şirketin kampanya sayfasını ziyaret ederek ekranın sol köşesine yerleştirilen indirim kuponunu kullanabiliyordu. Bu sayede 6 ay boyunca bedava Amazon Prime hizmeti sunuldu. Ancak artık ne yazık ki kullanıcıların kampanyaya katılım sağlaması mümkün değil.

Kampanya sayfasını ziyaret eden internet kullanıcıları, “İlginize teşekkür ederiz. Kupon kodlarımız tükenmiştir. Galaxy ayrıcalıklarını takip etmeye devam edin” şeklinde bir bilgilendirme notu ile karşılaşıyor.

Sitede erişim problemleri başlamıştı

Samsung Türkiye tarafından sunulan bu fırsat, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Kısa bir süre içinde kampanya hızlı bir şekilde yayılım gösterdi. Bunun üzerine iddialara göre Samsung’un internet sitesinde zaman zaman erişim problemleri yaşanmaya başladı. Öte yandan sitede yavaşlama sorunu da dikkatlerden kaçmadı.

Yalnızca birkaç saat içinde tükenen Amazon Prime ücretsiz abonelik kupon kodları, iddialara göre 50 bin kullanıcı tarafından elde edildi. Şu anda stokları tükenen kampanyanın ilerleyen süreçte yeniden gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği şimdilik bilinmiyor.