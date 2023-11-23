Android 14 ile gelen OPPO Reno 11 serisi duyuruldu

OPPO Reno 11 serisi ile ilgili şimdiye kadar pek çok sızıntı haberi ortaya çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefon ailesi, bugün nihayet resmi olarak duyuruldu. Standart modelin yanı sıra Pro modeline de ev sahipliği yapan cihaz, ilerleyen dönemde ise Reno 11 Pro Plus seçeneğini karşımıza çıkaracak.

OPPO’nun yeni akıllı telefon serisi şimdilik yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında kavisli bir OLED ekran, özel bir algoritmayla amiral gemisi düzeyinde fotoğraf işleme imkanı sağlayan modern bir tasarım sunuyor. Rekabetçi bir fiyatla gelen ürün, Google’ın yeni Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor.

OPPO Reno 11 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 32 MP sensörlü 2x yakınlaştırmalı telefoto lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 4.800 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzü

OPPO Reno 11 Pro özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

1,5K çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 32 MP sensörlü 2x yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 32 MP sensörlü 2x yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil

80 watt hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzü

Android 14 işletim sistemiyle gelen ilk OPPO telefonlar: Reno 11 ailesi

Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 işletim sistemini alan ilk OPPO telefonlar olarak karşımıza çıkan Reno 11 serisi, standart modelde Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran sunarken; Pro modelde ise 1,5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip, 10 bit renk derinliği, HDR10+ desteği ve 1.600 nit maksimum parlaklıkla 6,7 inçlik bir kavisli OLED ekran sağlıyor.

Serinin standart modelinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 çipine yer veriliyor. OPPO Reno 11 Pro küçük kardeşinden farklı olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 çipinden güç alıyor. 12 GB’a kadar RAM deesteğine izin veren telefonlarda 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ile karşımıza çıkan akıllı telefonlar, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2x yakınlaştırma destekli 32 MP IMX709 telefoto sensöre ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda ise 32 MP’lik bir Sony IMX709 sensör taşınıyor. Serinin akıllı telefonları, özel bir algoritmadan yararlanarak üst düzey fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor.

OPPO Reno 11 serisi fiyatları

OPPO’nun yeni akıllı telefon serisi Çin pazarında piyasaya çıktı. 1 Aralık’tan itibaren satışları başlayacak modeller şu fiyatlardan alıcılarla buluşacak:

OPPO Reno 11 fiyatı

8 GB + 256 GB – 2.499 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 10 bin 100 TL)

12 GB + 256 GB – 2.799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 11 bin 300 TL)

12 GB + 512 GB – 2.999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 12 bin 200 TL)