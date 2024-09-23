Samsung’dan yeni fiyat-performans telefonu: Galaxy M55s piyasaya çıktı

Samsung bugün orta seviye akıllı telefon pazarına yeni bir üye daha kazandırdı. Şirket, Hindistan pazarında M serisi modelleri arasına bir cihaz daha ekledi. Bir süredir hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan Samsung Galaxy M55s resmen tanıtıldı.

Samsung’un yeni telefonu, şirketin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy M55’in yenilenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Zarif bir görünüme sahip olan cihaz, yenilenmiş tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Fiyat-performans deneyimine odaklanan telefon şimdiden dikkatleri üzerinde toplamaya başladı.

Samsung Galaxy M55s özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, stereo ses, NFC ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, stereo ses, NFC ve USB-C Batarya kapasitesi: 45 watt şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 163,9 x 76,5 x 7,8 mm

163,9 x 76,5 x 7,8 mm Ağırlık: 180 gram

Galaxy M55s iki tonlu bir arka panel tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Kamera sensörlerinin bulunduğu sol köşede üç dikey şerit göze çarpıyor. Cihazın ön tarafında Full HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve maksimum 1.000 nit parlaklığa sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Ayrıca daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart desteği sunuluyor. Cihaz, Galaxy M55 ile aynı Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye ev sahipliği yapıyor. 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan model 45 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Samsung Galaxy M55s optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera setiyle geliyor. 50 megapiksel ön kamerayla gelen cihaz, mobil fotoğrafçılar için ikili kayıt ve gece çekimi gibi ilgi çekici özellikler sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 arayüzüyle çalışan telefon, dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi garantisiyle karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy M55s fiyatı

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan Galaxy M55s’in satış fiyatı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre telefon 19.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 8 bin TL’ye tekabül ediyor.

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