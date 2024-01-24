Samsung ve Google’dan Dolby Atmos alternatifi ses teknolojisi

Samsung ve Google, Dolby Atmos ile rekabet edebilecek yeni bir surround ses teknolojisi üzerinde çalışıyor. Immersive Audio Model and Formats (IAMF) adı verilen teknoloji, iddialara göre bu yıl kullanıcılarla buluşacak. İki teknoloji devinin işbirliği sonucunda hayata geçen hizmet, ilerleyen aylarda Samsung’un akıllı televizyon serisi ve diğer ses ürünlerinde karşımıza çıkmaya başlayacak.

İlk defa geçtiğimiz yılın son çeyreğinde duyurulan yeni 3D uzamsal ses teknolojisi, şu anda Dolby Atmos kullanan Samsung ürünlerinde boy gösterecek. Dolby Atmos’tan çok daha kaliteli bir ses deneyimi vaat eden şirket, bu teknolojiyi açık kaynaklı bir şekilde sunacak. Böylelikle Dolby Atmos sertifikasına sahip olmayan, bu hizmete para veremeyen ya da alternatifleriyle ilgilenenler etkileyici bir ses tecrübesine ulaşacak.

IAMF bu yıl kullanıma sunulacak

Dolby Laboratories bünyesinde geliştirilen ve kullanıcılar için sürükleyici bir ses deneyimi sunan Dolby Atmos teknolojisi, sesin 360 derece alanda yayılmasına imkan sağlayarak farklı alanlarda karşımıza çıkıyor. Sinema salonlarında ve üst düzey akıllı telefonlarda sıklıkla rastladığımız bu teknoloji, ses dalgalarını ayrı yönlere dağıtarak sesin kullanıcıların etrafında dolaşmalarına izin veriyor. Bu sayede üst düzey bir kaliteye ulaşan sistem; oyun, film ve müzik gibi içeriklerde son derece zengin bir deneyime kapı aralıyor.

Dolby Atmos ses teknolojisi şimdiye kadar Samsung’un birçok cihazında yer aldı. Son olarak şirketin geçen hafta duyurduğu Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi bu özellikten yararlandırıldı. Fakat şirket, Dolby Atmos’un yüksek maliyetlerini sürdürülebilir bulmadığı için kendi alternatifini yaratmak üzere kolları sıvadı. Samsung ve Google ortaklığında geliştirilen IAMF teknolojisinin bu yıl hayatımıza gireceği öne sürülüyor.

Şimdilik ne yazık ki hangi Samsung cihazlarının IAMF desteği alacağı bilinmiyor. Fakat başta şirketin TV serisi ve ses sistemleri olmak üzere halihazırda Dolby Atmos desteğine sahip olan ve yazılım güncellemesi yapabilen tüm teknolojik cihazlarının ilerleyen süreçte bu IAMF’ten faydalanabileceği tahmin ediliyor. Beklentilere göre IAMF’nin lansmanı sırasında Google, popüler video platformu YouTube’da da bu hizmeti kullanıma sunmaya başlayacak.

Immersive Audio Model and Formats (IAMF) özellikleri neler? Ne işe yarayacak?

Samsung’un açıkladığı bilgilere göre Immersive Audio Model and Formats (IAMF) üst düzey bir ses deneyimi yaratacak. Bilindiği üzere önceki açık kaynaklı sistemler yalnızca yatay ses desteğine sahipti. Fakat yeni teknoloji, sesi dikey olarak da aktarma yeteneğine ev sahipliği yapacak. Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre sesi özgürce ayarlayabileceği sistem, kişiselleştirilmiş bir deneyim için geniş bir özelleştirme ortamı oluşturacak.

Son olarak şirket, sahne analizi ve içeriğin belirli yönlerini öne çıkarmak için yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisinden yararlanacak. Bu sayede IAMF, ortamdaki değişiklikleri otomatik bir şekilde tespit ederek optimum ses sağlayacak.