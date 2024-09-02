Samsung ticari sırların sızdırılmasını önlemek için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ticari sırların sızdırılmasını önlemek için şirketin birçok şubesinde yüz tanıma teknolojisini test ediyor. Samsung’un gerçekleştireceği bu hamle, aynı zamanda evden çalışan personellerin sisteme erişmek için yüzlerini altı farklı açıdan taramasını da sağlayacak. Yoğun önlemlerle hack saldırılarını engellemeyi planlayan şirket, anlaşılan o ki geçmişteki hatalarından bir ders çıkarmış gibi görünüyor.

2022 yılının son çeyreğinde Samsung ciddi bir hacker saldırısına maruz kalmıştı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm kullanıcılarına göndermiş olduğu bir e-postada siber saldırı nedeniyle bilgisayar korsanlarının dahili sistemlere erişebildiğini açıkladı. Bunun sonucunda müşterilerin bazı kişisel verileri internete sızdırıldı. Samsung’un çok sayıda dava ile karşı karşıya kaldığı bu süreç, şirketin yeni teknolojilerle güvenlik tedbirlerini artmasına yol açtı.

Samsung bilgi sızıntılarına karşı yüz tanıma teknolojisi getiriyor

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung Display bu yeni güvenlik yöntemini ilk olarak bugünden itibaren alt yüklenicileri, kurumsal seyahat edenler, evden çalışanlar ve görevlendirilen bazı çalışanlarla test etmeye başlayacak.

Şirketin Samsung Electronics, Samsung SDI ve Samsung SDS gibi diğer bölümleri muhtemelen resmi kimlik doğrulama sistemi olarak bu yeni teknolojiyi benimsemeye başlayacak. Yani bu teknoloji yalnızca Samsung Display ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Sendika gizlilik nedeniyle endişelerini dile getirdi

Şirketin ortaya koyduğu bu dikkat çekici yeni çözüm, markanın sızıntı sorunlarını kontrol altına almasına yardımcı olacak. Ancak Kore’de bazı sendika üyeleri, çalışanların gizliliğiyle ilgili birtakım endişelerini dile getirdi ve Koreli devin yeni önlemlerinin aşırı olduğunu iddia etti.

Samsung çalışanları taramanın yanı sıra sürekli izleme de gerçekleştirecek. Görünüşe göre söz konusu teknoloji, çalışanı gizli gizli gözetleyecek ve eğer bilgisayardan ayrılırsa ya da kamerada kendisinden başka biri görünürse monitörü kapatmak gerekecek. Sendikaya göre şirket ticari sırlarının sızmasını önlemek için Samsung ağına uzaktan erişen çalışanlara filigran eklemek gibi önlemleri halihazırda uyguluyor.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şirketin çalışanlarının “potansiyel suçlu” muamelesi gördüğü yönündeki endişelerine rağmen, Samsung Display’in resmi bir temsilcisi dikkat çekici bir açıklama yaptı. Şirket sözcüsü bu yeni tedbirin teknoloji sızıntılarını önlemek için büyük fayda sağlayacağını dile getirerek söz konusu endişeleri göz ardı etti.

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