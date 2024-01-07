Samsung Gaming Hub bütçe dostu kontrolcüsünü tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy cihazlarına özel olarak geliştirdiği oyun platformu Samsung Gaming Hub, 2022 yılından bu yana hizmet vermeye devam ediyor. Oyunseverlerin son derece keyifli ve verimli biçimde oyun oynamalarına imkan tanıyan bir dizi ilgi çekici özellik sunan servis, şimdi ilk ürününü karşımıza çıkarıyor. Samsung Gaming Hub çatısı altında çıkan ilk aksesuar olma unvanını elde eden kontrolcü seçeneği, bütçe dostu bir oyun kolu arayan oyuncular için öne çıkan bir seçenek olmayı vaat ediyor.

Samsung’un yaptığı açıklamaya göre Gaming Hub hizmeti için yeni aksesuar kimlik doğrulama programı başlatıldı. Şirket, “Designed for Samsung Gaming Hub” etiketiyle gelecek ilk ürünlerin CES 2024 etkinliğinde sergileneceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleşecek etkinlik, 9-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Samsung’un yeni ürünleri, etkinlik boyunca ziyaretçilere sunulacak.

Designed for Samsung Gaming Hub portföyü hızla genişleyecek

Samsung şimdiden Gaming Hub doğrulama programında birçok marka ile ortaklık kurmaya başladı. Şirketin bu alanda ilk ortaklarından biri ise PDP (Performance Design Products) olarak duyuruldu. PDP’nin Samsung’la beraber geliştirdiği kontrolcü modeli, resmi Xbox kontrolcüsüne oldukça benzer bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Gaming Hub’ın logosu ise cihazda oldukça belirgin bir şekilde karşımıza çıkacak.

Samsung yeni ürünlerinde daha çok fiyat-performans odaklı bir deneyim sunmayı planlıyor. Şirket şimdiden tüm bu ürünlerin uyumluluk, performans, kalite ve güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini bildiriyor. Gaming Hub’ın desteklediği tüm ürünlerin platformda en iyi yayın deneyimine ulaşmayı vaat ettiği vurgulanıyor. Samsung Electronics Hizmet Ortaklığı Grubu Başkanı Jiho Ha konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Samsung, aksesuarların oyun deneyimlerini geliştirmedeki vazgeçilmez rolünün bilincindedir. Mevcut yüksek düzeyde uyumluluğun üzerine inşa edilen ‘Designed for Samsung Gaming Hub’ programı, temel Samsung Gaming Hub deneyimini daha da geliştiren aksesuarlar oluşturmak için güvenilir ortaklarla işbirliği yapmamıza olanak sağlayacak.”

Samsung’un uygun fiyatlı kontrolcüsü 40 saate kadar şarj desteği sunuyor

Şirketin açıkladığı bilgilere göre PDP ortaklığında geliştirilen Designed for Samsung Gaming Hub etiketine sahip kontrolcü, Replay Midnight Blue rengiyle gelecek. Tek şarjla 40 saate kadar oyun deneyimine imkan tanıyan ürün, aynı zamanda 9 metreye kadar uzaklıkta Bluetooth bağlantısını desteklemeye devam ediyor.

Kontrolcünün orta kısmında, sistem kaynaklarını otomatik olarak aktif hale getirebileceğiniz bir Samsung Gaming Hub butonu yer alıyor. Cihaz, saatler boyunca oyun oynamanıza imkan tanıyan birçok ergonomik fonksiyona ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda üründe, televizyonun ses seviyesini yönetebileceğiniz ek bir düğme de bulunuyor.

Heyecanla beklenen kontrolcü, Samsung tarafından ilk kez CES 2024 etkinliğinde sergilenecek. Şu anda Amazon ve BestBuy üzerinden ön siparişe açılan ürün 49,99 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor. Fakat cihazın ilerleyen süreçte Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.