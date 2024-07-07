Samsung Galaxy Z Fold 6’nın göz alıcı duvar kağıtları yayınlandı

Samsung’un aylardır heyecanla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği için artık sayılı günler kaldı. 10 Temmuz Çarşamba günü Fransa başkenti Paris’te düzenlenecek olan organizasyon, şirketin yeni katlanabilir telefon modellerini teknoloji meraklılarıyla buluşturacak. Etkinlikte tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile ilgili her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlara göre Galaxy Z Fold 6 cihazının duvar kağıtları lansmandan önce yayınlandı.

Ortaya çıkan Galaxy Z Fold 6 duvar kağıtları, daha önce cihazla ilgili olarak yapılan sızıntı haberleriyle örtüşüyor. Yayınlanan görüntülerde öne çıkan renk paletlerinin, cihazın orijinal renk seçeneklerine göre belirlendiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte duvar kağıtlarında, serinin altıncı modeline referans veren “6” rakamının da sembolize edildiği fark anlaşılıyor. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Z Fold 6 duvar kağıtları – Yüksek çözünürlüklü (İndir)

Galaxy Z Fold 6’nın duvar kağıtlarını lansman etkinliğinden günler önce internete sızdıran YTECHB, görüntülerin yüksek çözünürlüklü versiyonlarını paylaştı. Siz de Android ya da iOS telefonunuzda hemen bu duvar kağıtlarını en kaliteli haliyle kullanabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan görselleri telefonunuza indirmeniz yeterli olacak.

Akıllı telefonlarda duvar kağıdı nasıl değiştirilir?

Yukarıda yer alan Samsung Galaxy Z Fold 6 duvar kağıtları cihazınıza estetik bir görünüm kazandırabilir. Eğer bu duvar kağıtlarını telefonunuzda kullanmak istiyorsanız yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacaktır. Hem Android hem de iOS telefonlarda bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizler için adım adım anlattık.

Öncelikle kullanmak istediğiniz duvar kağıdını cihazınıza indirin. Seçtiğiniz görüntünün galerinizde yer alıp almadığını kontrol ettikten sonra artık pratik bir şekilde bu görüntüyle cihazınızı süsleyebilirsiniz.

Android telefonlarda duvar kağıdı değiştirmek için şu adımları sırasıyla takip edin:

Telefonunuzun ana ekranını açıp ekranda boş bir alana basılı tutun. “Duvar Kağıdı” yazısına basın. Cihazınızda yer alan görseller arasından kullanmak istediğiniz duvar kağıdını seçin. Seçtiğiniz duvar kağıdını onaylayın.

iOS telefonlarda da bu işlemi yapmak oldukça pratik. iPhone cihazlarında duvar kağıdı değiştirmek için şu işlemleri yapmanız gerekiyor:

Ayarlar uygulamasını açıp arama kısmına “Duvar Kağıdı” yazın. “Yeni bir duvar kağıdı seç” yazısına basın. Karşınıza çıkan seçenekler arasından kullanmak istediğiniz duvar kağıdını işaretleyin. Duvar kağıdını belirledikten sonra “Ayarla” seçeneğine dokunun. “Ana Ekran”, “Kilit Ekranı” ya da her ikisini de seçip duvar kağıdınızı nerede kullanmak istediğinizi belirleyin. Ardından işlemi onaylayın.

Peki ya siz Samsung Galaxy Z Fold 6 duvar kağıtları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazla ilgili çeşitli ipuçları veren görsellerle alakalı fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.