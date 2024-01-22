Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 özellikleri Geekbench’te görüldü

Samsung çok yakında uygun fiyatlı yeni bir tablet seçeneğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce yeni amiral gemisi Galaxy S24 akıllı telefon serisini piyasaya süren şirket, şimdi ise Galaxy Tab S6 Lite’ın halefi olarak gelecek Galaxy Tab S6 Lite 2024 için kolları sıvamış durumda.

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Geekbench platformunda listelenen tablet, etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki ya Samsung’un yeni tabletinden neler bekleniyor? İşte ortaya çıkan detaylar…

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 özellikleri ortaya çıktı

Geekbench platformunda etkileyici teknik özellikleri ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 modeli SM-P620 koduyla görüldü. Cihazın selefi olan Galaxy Tab S6 Lite’ın kod adının SM-P610 olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Ortaya çıkan bu bilgiler, şirketin yeni nesil tablet seçeneği üzerinde çalışmaya başladığını gözler önüne seriyor.

91mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre Geekbench’te ortaya çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 modeli şirketin özel olarak geliştirdiği Exynos 1280 çipinden güç alacak. Bununla birlikte tablette 4 GB RAM kapasitesi bulunacak. Güçlü bir performansa kapı aralayacak model, kutudan çıkar çıkmaz Google tarafından geliştirilen yeni Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Bu yazılıma Samsung’un One UI 6.0 kullanıcı arayüzü eşlik edecek.

Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü ile birlikte yeni Samsung tableti üst düzey bir performans sunacak. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken yazılım, son derece sade ve modern bir görünümü kullanıcılara taşıyacak. Bunun yanı sıra birçok performans iyileştirmesi ve yeni işlev de kullanıcılarla buluşuyor.

Cihaz Geekbench’teki karşılaştırma puanlarında tek çekirdekli testten 930 puan aldı. Çok çekirdekli testlerde ise 1.840 puan alarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Beklenen modelle alakalı önemli ipuçları veren bu puanlar, cihazın günlük kullanımda sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini, bunun yanı sıra daha zorlu görevlerde de başarıyla çalışabileceğini gösterdi.

Elbette ki şimdilik bu bilgilerin şimdilik şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadığını da hatırlatmakta yarar var. Fakat yine de ilerleyen haftalarda Samsung’dan cihazla ilgili resmi bir duyuru yapılacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihi belirsizliğini korumaya devam eden tablet, uygun fiyatıyla rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor gibi görünüyor.