Apple Arcade’e özel World of Demons oyunu kapanıyor

PlatinumGames tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Apple Arcade platformu için özel olarak yayınlanan “hack and slash” tarzı World of Demons oyunu kısa sürede büyük bir ilgi topladı. 2D grafiklere sahip olan oyun, Sengoku dönemi Japonya’sında etkileyici bir macera deneyimi vaat ediyor. Japon animelerini yansıtan grafikleriyle beğeni toplayan ve Japon kültüründen pek çok öğeye ev sahipliği yapan oyun, akıcı oynanışı ve ilgi çekici müzikleriyle de eleştirmenlerden artı puan almıştı.

Kullanıcıların Oni adı verilen demonlara karşı samuray rolünde savaştıkları oyun, birçok ilgi çekici silah ve yeteneği bir araya getiriyor. Fakat ne yazık ki sevilen yapım, Apple Arcade oyuncularını hayal kırıklığına uğratan bir haberle karşımıza çıktı. PlatinumGames ekibi oyunun fişinin çok yakında çekileceğini resmi olarak doğruladı.

World of Demons için yolun sonu görüldü

Apple Arcade özel oyunu World of Demons’un sunucuları çok yakında kapatılacak. Platinum Games’in yaptığı açıklamaya göre oyun, 18 Ocak tarihinden itibaren artık ne yazık ki hiçbir oyuncu tarafından indirilip kullanılamayacak. Şirketin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“World of Demons, 18 Ocak 2024 itibarıyla artık Apple Arcade’den indirilemeyecek. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki programa bakın. Oyunun çıkışından bu yana oyundan keyif alan tüm oyunculara şükranlarımızı sunuyoruz. 18 Ocak 2024: Artık Apple Arcade’den indirilemiyor. 1 Şubat 2024: Oyunun indirilen dosyaları oynanamayacak.“

PlatinumGames ekibi çok yakında oyunun sunucularının kapanacağını açıklasa da şimdilik ne yazık ki World of Demons’un kapanma sebebine ilişkin bilgi verilmedi. Küçük bir ihtimalle de olsa oyun, ilerleyen süreçte Apple Arcade’den bağımsız bir şekilde başka platformda yoluna devam edebilir. Fakat şimdilik bunun bir olasılıktan ibaret olduğunu, stüdyonun bununla alakalı bir detay vermediğini vurgulamakta yarar var.

2021 yılında piyasaya çıkan oyun, esas olarak Apple Arcade platformundan ikinci kez kaldırılacak. Oyunun orijinal versiyonu DeNA ortaklığında karşımıza çıkarken, 2018 yılında iOS’ta yayınlanmıştı. Herhangi bir güncelleme almayan oyun, kısa süre sonra kapatılmış, yıllar sonra ise yenilenerek Apple Arcade’de geri gelmişti. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözü bu noktada stüdyonun içinde bulunduğu krizi özetler gibi görünüyor.