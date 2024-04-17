Samsung Galaxy S24 satışlarda beklentileri aştı: Yüzde 22 artış görüldü

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu satışlarda beklentileri aşmayı başardı. Güney Koreli teknoloji devi tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan Samsung Galaxy S24 modeli 2024 yılının ilk çeyreğinde, hedeflerin üzerinde yüzde 22’lik bir üretim artışıyla dikkatleri üzerine çekti.

The Elec tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, yılın ilk çeyreğinde 65,4 milyon cihaz üretti. Bu rakamın, markanın hedeflerinin yüzde 22 üzerinde olduğu ifade edildi. Başlangıçta yalnızca 53 milyon adet üretim gerçekleştirmeyi planlayan firma, amiral gemisi modele olan yoğun talep nedeniyle üretim hacmini genişletmeye yöneldi.

Raporda yer alan detaylar doğrultusunda karşımıza çıkan bu rakamlara, Çin merkezli üçüncü taraf üretim ağı Wingtech tarafından üretilen cihazlar dahil edilmedi. Hal böyleyken şirketin yeni üst düzey akıllı telefon modelinin pazarda olağanüstü bir talepte karşılaştığı açıkça anlaşılıyor. Tüketicilerin bu yoğun talebinin yalnızca Galaxy S24’e değil, markanın uygun fiyatlı telefon seçeneklerine de olduğu vurgulandı.

Samsung telefon satışlarını artırdı

Tüketicilerin talebine karşılık vererek satış hacminde genişletmeye giden Samsung, bununla birlikte yeni performans canavarı Galaxy S24 modelinin satış hedeflerini artırmış durumda. Başlangıç aşamasında 2024 yılının ilk çeyreğinde 12 milyon satış hedefi koyan şirket, sonrasında bu hedefi 13 milyon adet olarak revize etmişti. Fakat bu süreçte amiral gemisi telefon serisinin toplam satışları, serinin bir önceki modeli olan Galaxy S23’e göre yüzde 8 oranında artış göstererek şirketin planlarını değiştirdi.

Samsung bu yıl toplamda 253 milyon Galaxy serisi akıllı telefon satışı gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Hiç şüphesiz ki bu hedefin başrol kahramanlarından bir tanesi yeni Galaxy S24 ailesi olacak. Ayrıca yaz aylarında gelecek Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri de yine bu hedefe hizmet edecek. Öte yandan son zamanlarda ortaya çıkan Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefon iddiaları da yine kalabalık bir tüketici grubunu markayla buluşturabilir.

Apple’ı geride bırakan Samsung pazar lideri oldu

IDC tarafından yayınlanan rapora göre 2024’ün ilk çeyreğinde Samsung, yüzde 20.8’lik pazar payıyla en çok satan akıllı telefon markası olmayı başardı. Apple’ı geride bırakan şirket, geçen yılın aynı döneminde yüzde 22.5’lik bir paya sahipti. Marka bu noktada yüzde 0.7’lik bir düşüş görse dahi yine de liderliği kaptırmadı.

İkinci basamaktan karşımıza çıkan Apple bu yıl 50.1 milyon satış gerçekleştirerek yüzde 17.3 pazar payına sahip oldu. Üçüncü sırada ise Çinli teknoloji devi Xiaomi yer aldı. Firma 40.8 milyon satışa ulaşarak yüzde 14.1’lik pay elde etti.

IDC’nin dünya çapında mobilite ve tüketici takip cihazlarından sorumlu grup başkan yardımcısı Ryan Reith konuya ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıktı: