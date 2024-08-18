Google TV’li Chromecast için beklenen Android 14 güncellemesi yolda

Teknoloji devi Google’dan bugün Google TV’li Chromecast cihazları için beklenen haber nihayet geldi. Yakın zaman önce Google TV Streamer cihazını piyasaya sunan şirket, bununla birlikte Chromecast 4K ve Chromecast HD cihazlarını piyasadan kaldırdı. Ancak yine de şu anda dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılmaya devam edilen cihazların güncelleme almaya devam edeceği öğrenildi.

Google TV Streamer’ın piyasaya çıkması Chromecast 4K ve Chromecast HD cihazlarına sahip olan kullanıcıların aklında bazı soru işaretleri bırakmıştı. Artık raflardan kaldırılan bu cihazlara sahip kullanıcıların yeni güncelleme ile karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusuyken, nihayet bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılı sonuna kadar söz konusu ürünlerin Android 14 işletim sistemi ile güçlendirileceği öğrenildi.

Chromecast 4K ve Chromecast HD yeni özelliklerle güçlendirilecek

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre Chromecast 4K ve Chromecast HD önümüzdeki aylarda Android 14 güncellemesi almaya hak kazanacak. Matter standardıyla akıllı ev cihazlarının kontrolü de dahil olmak üzere birçok ilgi çekici özelliğe sahip olmaya başlayacak olan modeller geçtiğimiz haftalarda duyurulan Google TV Streamer cihazına yakın bir deneyime ev sahipliği yapacak.

Aynı zamanda Chromecast’ler enerji tüketimini azaltmak ve yönlendiricilere aşırı yüklenmemek için çeşitli akıllı cihazlar tarafından kullanılan bir protokol olan Thread yönlendirici olarak kullanamıyor. Google TV Streamer bir Thread antenine sahipken Chromecast’te bu olmadığı için ortaya bir donanım sınırlaması çıkıyor.

Ancak yine de eski Chromecast cihazları Android 14 işletim sistemi ile birlikte birçok fonksiyonu bir araya getirecek. Yeni güç modları, picture-in-picture, uzaktan kumandalar için özelleştirilebilir düğme, HDR dönüştürme, TV’deki mesaj ve çağrı bildirimleri gibi birçok önemli araç kullanıcıların erişimine sunulacak. Tüm bunların yanı sıra cihazlar Gemini yapay zeka entegrasyonuyla kullanıcılar için birbirinden pratik AI araçları getirecek.

Chromecast 4K cihazı önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar yeni Android güncellemeleri almaya devam edecek. Android 14 işletim sistemiyle piyasaya çıkan Chromecast HD modelleri ise 2027 yılının Eylül ayına dek yeni güncellemelere sahip olacak.

Peki ya siz Chromecast 4K ve Chromecast HD cihazları için gelecek yeni Android 14 güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.