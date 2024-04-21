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    Galatasaray’dan sürpriz var: EA Sports FC 24’te Sezonun Takımı (TOTS) duyuruldu

    EA Sports FC 24 Sezonun Takımı (TOTS) oyuncuları belli oldu. Listeye Galatasaray takımından yıldız bir futbolcu da dahil edildi.
    EA Sports FC 24 Galatasaray - Zaha

    Electronic Arts’ın popüler futbol oyunu EA Sports FC 24, Sezonun Takımı (TOTS) ile karşımıza çıktı. Ultimate Team oyuncuları tarafından uzun süredir heyecanla beklenen listede, sezon boyunca yeşil sahalara damgasını vuran birbirinden kaliteli futbolculara yer verildi. FUT oyuncularının kadrolarını daha da güçlendirebileceği yıldız isimler resmen açıklandı.

    EA Sports FC 24 Team of the Season (TOTS) listesinde Modric ve Jeremy Doku gibi tecrübeli futbolcular karşımıza çıkıyor. Avrupa liglerinde ses getiren yıldızların boy gösterdiği listede ne yazık ki herhangi bir Türk oyuncu yer almıyor. Fakat yine de Galatasaray forması giyen Fildişili başarılı oyunculu Wilfred Zaha özel bir TOTS kartı ile onurlandırılarak listeye dahil oluyor.

    EA Sports FC 24 Sezonun Takımı (TOTS) belli oldu

    EA’nın yaptığı açıklamaya göre şirket ilk kez TOTS kadrosu için kadın futbolcuları da listeye dahil etti. Bu yıl EA Sports FC 24 ile birlikte kadın futboluna daha fazla ağırlık göstermeye başlayan stüdyo, bu hamlesiyle oyunseverlerden olumlu bir not aldı.

    EA Sports FC 24 TOTS üç bölüm halinde karşımıza çıktı. Avrupa liglerinde sezona damgasını vuran yıldızlar isimler şu şekilde sıralandı:

    TOTS LIVE

    • Luka Modrić (Real Madrid)
    • Romeru (Tottenham Hotspur)
    • Jeremy Doku (Manchester City)
    • Ruben Loftus-Cheek (Milan)
    • Bruno Fernandes (Manchester United)
    • Raphinha (Barcelona)
    • Kudus (West Ham)
    • Bisseck (Milan)
    • Clauss (Olympique de Marseille)
    • Szoboszlai (Liverpool)
    • Mikel Merino (Real Sociedad)
    • Hincapié (Bayer Leverkusen)
    • Robinson (Fulham)
    • Beier (TSF 1899 Hoffenheim)
    • David Costa (RC Lens)
    EA Sports FC 24 Sezonun Takımı TOTS
    Görsel: EA Sports

    TOTS – Kadınlar

    • Santos (Atlético de Madrid)
    • Laia Aleixandri (Manchester City)
    • Terland (Brighton)
    • Weaver (Portland Thorns)
    • Alber (TSG 1899 Hoffenheim)

    TOTS – Karma lig

    • Saint Maximin (Al Ahli)
    • Zaha (Galatasaray)
    • Otamendi (SL Benfica)
    • Sheaf (Coventry Country)
    • Rafa Mújica (FC Arouca)

    Ultimate Team oyuncularına sunulan TOTS kartları sezon boyunca güncellenmeye devam edecek. Aynı zamanda oyuncular, takımını daha güçlü bir hale getirmek adına ödüller ve çeşitli yeni özelliklerden yararlanabilecek.

    Peki ya siz EA Sports FC 24’ün Sezonu Takımı (TOTS) oyuncularıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kadroya dahil edilmeyen, şirketin göz ardı ettiği yıldızlar hangileriydi? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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