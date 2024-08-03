Samsung Galaxy F14 4G piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung uygun fiyatlı telefon arayanlar için dikkat çekici bir modelle karşımıza çıktı. Bütçe dostu fiyata sahip Samsung Galaxy F14 4G resmen tanıtıldı. Geçen yılın Mart ayında piyasaya çıkan Galaxy F14 5G’ye alternatif bir versiyon olarak lanse edilen ürün, esas olarak bu sene başlarında raflarda boy göstermeye başlayan Galaxy M14 5G‘nin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Alışık olduğumuz bir tasarıma gelen yeni Samsung telefonu arka tarafta sol kısma dikey olarak yerleştirilen üçlü kamera setiyle hoş bir estetik görünüm yaratıyor. Kameraların hemen yan tarafında ise bir adet LED flaş bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise su damlası çentiği karşımıza çıkıyor. Nispeten ince bir çerçeve tasarımı barındıran model, alt kısımda ise daha fazla kalınlık gösteriyor. Telefonun sağ kısmında ise güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Samsung Galaxy F14 4G özellikleri

Boyutlar: 168 x 78 x 9 mm

168 x 78 x 9 mm Ağırlık: 194 gram

194 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü (1080 x 2400 piksel) ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç PLS LCD ekran

Full HD+ çözünürlüklü (1080 x 2400 piksel) ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç PLS LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM kapasitesi: 4 GB RAM + 4 GB sanal RAM desteği

4 GB RAM + 4 GB sanal RAM desteği Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 4G VoLTE bağlantısı, Bluetooth 5.2, çift bantlı Wi-Fi ve yan parmak izi okuyucu

4G VoLTE bağlantısı, Bluetooth 5.2, çift bantlı Wi-Fi ve yan parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Bütçe dostu yeni Samsung telefonu 6,7 inç IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesi (1080×2400 piksel) yer alıyor. Aynı zamanda 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık oranı sağlanıyor. Telefonun ekran özellikleri cihazın 5G versiyonuyla birebir olarak aynı kalıyor.

Samsung Galaxy F14 4G modeli Exynos 1330 yonga setinden güç alan 5G versiyonundan farklı olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 çipini kalbinde taşıyor. 4 GB RAM kapasitesi sunan model ayrıca 4 GB sanal RAM desteği barındırıyor. 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı opsiyonlarına sahip cihaz, daha fazla depolamaya ihtiyacı olan kullanıcılar için bir microSD kart girişi desteğine yer veriyor.

Üçlü kamera setiyle karşımıza çıkan cihaz arka tarafta 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörüyle fiyatına göre ideal bir modül yaratıyor. Cihazın ön kısmında ise 13 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 arayüzüyle hizmet vermeye başlayan telefon iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi garantisiyle raflara sunuluyor.

Samsung Galaxy F14 4G fiyatı

Gri ve yeşil olmak üzere çift renk opsiyonuyla piyasaya çıkan Galaxy F14 4G’nin fiyatı belli oldu. İlk olarak Hindistan’da satışa sunulan cihaz 8.999 rupi (yaklaşık 3 bin 500 TL) karşılığında satılacak.

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