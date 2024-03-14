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    Samsung Galaxy A54 5G için 4 bin TL indirim fırsatı

    Orta segment akıllı telefon pazarında ilgi toplayan Samsung Galaxy A54 5G modeli için 4 bin TL'lik fiyat indirimi sunuldu.
    Samsung Galaxy A54 5G

    Samsung Galaxy A54 5G indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un orta seviye akıllı telefon modeli, fiyatına göre iddialı performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Gelişmiş bir performansa kapı aralayan cihaz, Samsung Türkiye garantisiyle cazip bir fiyat ayrıcalığı sunuyor.

    Amazon Bahar İndirimleri kapsamında tüketiciler için büyük bir indirim avantajı sunan Galaxy A54 5G modeli şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen ve orta segment cihazlara göz atan tüketiciler için öne çıkan bu seçenek, kendi segmentinin en iyi modellerinden bir tanesi olarak biliniyor.

    Samsung Galaxy A54 5G indirime girdi! İşte avantajlı fiyatlar

    Amazon’da indirim kampanyası ile dikkat toplayan Samsung Galaxy A54 5G modeli 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanına sahip seçeneğiyle 15 bin 325 TL’den alıcılara hitap ediyor. Telefonun 256 GB dahili depolama alanına sahip olan sürümü ise 15 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

    Şık ve minimal tasarımıyla beğeni toplayan cihaz, Samsung’un resmi internet sitesinde 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 18 bin 499 TL karşılığında satılıyor. Cihazın 256 GB’lık versiyonu ise 19 bin 999 TL’den alıcılara sunuluyor. Böylelikle Amazon Türkiye, 4 bin TL’lik bir indirim ayrıcalığıyla tüketiciler için cazip bir fırsat ortaya çıkarıyor.

    Mini inceleme: Samsung Galaxy A54 5G alınır mı?

    Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü orta segment akıllı telefonu, üst düzey ekran performansıyla kullanıcılar için son derece akıcı ve canlı bir görüntüleme deneyimine kapı açıyor. 50 MP ana kameraya sahip olan cihaz, mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de artı puan elde ediyor. Uzun ömürlü pil kapasitesine ev sahipliği yapan model, Exynos 1380 çipiyle gelişmiş bir performans vaadinde bulunuyor.

    Samsung Galaxy A54 5G
    Görsel: Samsung

    Ekran, kamera, batarya performansı ve akıcılık konusunda kullanıcılardan pozitif notlar toplayan cihaz, fiyatına göre iddialı bir donanım ortaya koyarak 2024 yılında hala tercih edilebilecek bir seçenek olarak dikkat topluyor.

    Samsung Galaxy A54 5G teknik özellikleri

    • Ekran:6,4 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.000 nit tepe parlaklık, 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass 5 cam koruması
    • İşlemci: Samsung Exynos 1380
    • RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5 kullanıcı arayüzü

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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